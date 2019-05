NHL: Kandidátmi na najlepšieho GM trio Armstrong, Sweeney a Waddell

Don Sweeney, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 17. mája (TASR) - Finalistami ocenenia pre najlepšieho generálneho manažéra NHL 2018/2019 sú Doug Armstrong zo St. Louis Blues, Don Sweeney z Boston Bruins a Don Waddell z Caroliny Hurricanes. Informoval o tom oficiálny portál zámorskej hokejovej profiligy.Boston vyradil Carolinu Hurricanes vo finále Východnej konferencie play off 4:0 na zápasy. Blues bojujú o postup do finále Stanleyho pohára so San Jose, Sharks vedú v sérii na štyri víťazné súboje 2:1. Víťaza vyhlásia 19. júna počas slávnostného udeľovania sezónnych trofejí v Las Vegas.