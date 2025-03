František Straka je nový tréner Dukly Banská Bystrica

František Straka je nový tréner futbalistov MFK Dukla Banská Bystrica. Na lavičke posledného tímu skupiny o udržanie sa v Niké lige vystriedal Martina Poljovku. Spolu so Strakom budú v novom realizačnom tíme jeho asistent Tomáš Ďubek a tréner brankárov Pavel Kučera. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.





"Som veľmi rád, že som dostal šancu viesť MFK Dukla Banská Bystrica. Všetci si uvedomujeme, že pred nami stojí náročná záchranná misia, ale verím, že spoločne ju zvládneme. Chcem, aby sme s tímom našli identitu, hrali disciplinovane a s maximálnym nasadením," uviedol 66-ročný český kouč, ktorý na Slovensku v minulosti viedol Ružomberok, bratislavský Slovan, Trenčín i Michalovce. V januári tohto roka skončil na lavičke SK Dynamo České Budějovice.Straka si so sebou priviedol aj spolupracovníkov do realizačného tímu, do kabíny prišiel počas reprezentačnej prestávky. "Spolu sa tešíme na obrovskú výzvu, ktorá je pred nami. Túto šancu berieme so všetkým a som presvedčený, že bude úspešná. Som rád, že som mužstvo prevzal práve v tomto období, pretože mi to dáva možnosť lepšie spoznať hráčov a zapracovať na našej stratégii pre kľúčové zápasy. Na Duklu mám skvelé spomienky a nikdy nezabudnem na gesto, keď nám v minulosti klub pomohol v nečakanej situácii. Teraz je rad na nás, aby sme Dukle pomohli na ihrisku a priniesli úspech, ktorý si tento klub zaslúži," povedal nový kormidelník pre klubovú stránku.Zmenu na trénerskom poste vysvetlil športový riaditeľ Jozef Mores: "Situácia, v ktorej sme sa ocitli, si vyžadovala rázne riešenie. Hoci to nebolo jednoduché rozhodnutie, po dôkladnom zvážení sme dospeli k záveru, že angažovanie Františka Straku je správnym krokom. Ide o skúseného trénera, ktorý už v minulosti dokázal zvládnuť náročné výzvy a pomôcť tímom v podobnej situácii. Veríme, že jeho príchod prinesie nový impulz a že sa nám podarí stabilizovať výkonnosť mužstva, aby sme opäť začali pravidelne bodovať."Dukla v nedeľu prehrala v Komárne 1:2 a zaznamenala už deviatu ligovú prehru za sebou. Na barážovú priečku stráca v tabuľke tri body.