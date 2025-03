Slováci si z Turína odvážajú historicky najviac medailí

Slovenská výprava uzavrela svoje účinkovanie na Svetových zimných hrách Špeciálnych olympiád v Turíne ziskom zlatej medaily. Posledný súťažný deň ju v dramatickom finiši vybojovala štafeta v bežeckom lyžovaní na 4x1 km. Slováci tak uzavreli hry s rekordným počtom 34 medailí.





O posledný najcennejší kov sa postarala mužská bežecká štafeta, ktorá sa v poslednom kole dokázala vyšvihnúť zo štvrtého miesta na prvé. Na podujatí sa celkovo predstavilo až 1500 športovcov zo 102 krajín. Napriek silnej konkurencii sa 26 členov slovenskej výpravy ukázalo v najlepšom svetle a domov si odváža 11 zlatých, 8 strieborných a 15 bronzových medailí. "Ide o historický úspech Špeciálnych olympiád Slovensko," uviedla národná riaditeľka organizácie Eva Gažová a dodala: "Slovenská výprava bola na Svetových zimných hrách Špeciálnych olympiád úspešná od prvého dňa. Prvýkrát v histórii sme boli na sľube u pána prezidenta, čo športovcom dodalo sebavedomie a potvrdilo ich miesto medzi skutočnými športovcami. Tento inkluzívny krok zároveň zvýšil povedomie o ich výkonoch na Slovensku. Veľkú zásluhu na tom majú aj médiá, ktoré informujú verejnosť o ich snažení a úspechoch. Preto sa chcem poďakovať aj slovenským novinárom za šírenie dobrého mena našej športovej organizácie."Slovenskí športovci sa ukázali v zjazdovom aj bežeckom lyžovaní, behu na snežniciach, športovom tanci, rýchlokorčuľovaní a snowboardingu. Najúspešnejšími sa stali bežci na lyžiach, ktorí získali až 14 medailí. Hviezdami výpravy boli Ján Gono s tromi zlatými kovmi a Veronika Máčková, ktorá pridala dve zlaté medaily. Historický moment nastal aj vďaka športovcovi Michalovi Dolinskému, ktorý prvýkrát predstavil Slovensko v disciplíne lyžovania na monoski a dokázal, že šport sa pomáha rozvíjať aj ľuďom s viacnásobným znevýhodnením. "Počet členov našej športovej organizácie sa neustále zvyšuje, čo potvrdzuje, že šport ponúka deťom aj dospelým s intelektuálnym znevýhodnením nielen pravidelný pohyb, ale aj zmysluplné zaradenie do spoločnosti. Rodičia nám hovoria, že šport pomohol ich deťom získať kamarátov, sebadôveru a vtiahol ich do života. Chceme, aby každé dieťa malo možnosť zažiť radosť zo športu a rozvíjať sa. Šport nie je len o pohybe, ale aj o radosti, rozvoji a zapojení do komunity. A to je odkaz, ktorý chceme vyslať do celej slovenskej spoločnosti. Keď dostanú príležitosť, dokážu títo športovci veľké veci a to Turín opäť dokázal," doplnila Gažová.