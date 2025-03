Futbalistom roka 2024 je Lobotka, trénerom Weiss starší

Najlepším futbalistom Slovenska sa stal po druhý raz Stanislav Lobotka. Stredopoliar SSC Neapol obhájil prvenstvo v tradičnej ankete Slovenského futbalového zväzu (SFZ) za rok 2024 pred Dávidom Hanckom a Lukášom Haraslínom. Cenu Petra Dubovského pre najlepšieho futbalistu Slovenska do 21 rokov obhájil Leo Sauer.



Tridsaťročný Lobotka sa na 1. priečke umiestnil na 53 z celkovo 75 hlasovacích lístkov. Hancko mal o 37 bodov menej. Osem hráčov obhájilo účasť v TOP 10 z minulého roka (Martin Dúbravka, Ondrej Duda, Hancko, Haraslín, Juraj Kucka, Lobotka, Milan Škriniar a Denis Vavro). David Strelec sa v desiatke objavili prvýkrát, Ivan Schranz sa do nej vrátil po trojročnej pauze. Najdlhšiu sériu účastí v top 10 má na konte Juraj Kucka, a to nepretržite od roku 2010, celkovo zaznamenal 15. účasť. "Chcel by som sa hlavne poďakovať svojej rodine, ktorá mi vytvára neskutočné podmienky - svojej dcére, kamarátom a agentom, ktorí sú skôr ako rodine. V neposlednom rade aj mojej priateľke a môjmu otcovi," uviedol Lobotka počas galavečera v bratislavskej hradnej jazdiarni

Cenu Petra Dubovského získal útočník Leo Sauer, ktorý vlani pôsobil vo Feyenoorde Rotterdam a Brede. Triumfoval pred Ninom Marcellim (Slovan Bratislava) a Adamom Obertom (Cagliari Calcio). Zaujímavosťou je, že v najlepšej päťke skončili rovnakí hráči ako vlani (4. Adrián Kaprálik, 5. Tomáš Suslov) a trio Kaprálik, Obert, Suslov figuruje v rebríčku top 5 už tretíkrát v rade. "Hlavne by som sa chcel poďakovať mojej rodine, spoluhráčom, trénerom a rodičom, bez ktorých by som tu nebol," poďakoval Sauer. Vo veku 19 rokov môže ako prvý v histórii získať ocenenie aj tretí raz v rade. "Budem sa určite snažiť dosiahnuť v tejto ankete aj hetrik, hlavne dúfam, že všetko pôjde ako má. Mojim cieľom je vrátiť sa po hosťovaní v Brede do Feyenoordu a potom ďalej do sveta," dodal Sauer.



Trénerom roka sa stal Vladimír Weiss starší. Získal piate prvenstvo v rade a celkovo siedme v rámci tradičnej ankety vyhlasovanej od roku 2009. Druhý skončil reprezentačný tréner SR Francesco Calzona a tretí Michal Gašparík zo Spartaka Trnava. "Robíme prácu, ktorú milujeme a ktorá nás živí, nie každý má také šťastie. Chcem poďakovať všetkým, ktorí boli súčasťou našej cesty. Sú tu tréneri, ktorých si pamätám ako hráčov a sú tu aj takí, ktorí trénovali mňa. Všetci ma formovali, pretože to boli ľudia s ktorými som pracoval a pracujem. Milujem svojich hráčov aj svoju rodinu, a ďakujem Slovanu za šancu, ktorú mi dal," povedal Weiss.

Trofej pre najlepšiu futbalistku roka obhájila Mária Mikolajová (SKN St. Pölten). Až osem hráčok obhájilo účasť v desiatke z minulého roka (Diana Bartovičová, Patrícia Fischerová, Patrícia Hmírová, Mária Korenčiová, Mikolajová, Tamara Morávková, Martina Šurnovská, Jana Vojteková). Laura Retkesová si pripísala premiérovú účasť, Ľudmila Maťavková sa vracia do top 10 po dvoch rokoch. "Ďakujem za ocenenie a milé slová. Vážim si, že som tu druhý rok, chcem poďakovať mojej rodine, spoluhráčkam aj trénerom v klube i reprezentácii a všetkým, ktorí ma podporujú," povedala Mikolajová.



Súčasťou slávnostného večera na Bratislavskom hrade bolo aj vyhlásenie ceny fanúšika, trofej obhájili Tamara Morávková a Dávid Hancko. Prvýkrát v histórii ankety sa stali víťazmi rovnakí držitelia cien ako v minulom roku.



Sieň slávy slovenského futbalu doplnili Milan Dolinský, Ján Geleta, Ján Kocian, Dušan Radolský a Viktor Tegelhoff in memoriam.



Konečné poradie je výsledkom hlasovania zástupcov médií a členov Slovenskej Futbalovej Akadémie (SFA) - združujúcej slovenské futbalové legendy, osobnosti, odborníkov, bývalých hráčov a trénerov.



Profil Stanislava Lobotku, najlepšieho futbalistu Slovenska za rok 2024.

narodený: 25. novembra 1994 v Trenčíne



vek: 30 rokov



výška: 168 cm



stav: slobodný, partnerka Simona



deti: dcéra Linda



súčasný klub: SSC Neapol



post: stredopoliar



číslo dresu: 22 v reprezentácii, 68 v Neapole



prezývka: Stenly



A-reprezentácia SR: 65 štartov/4 góly



reprezentačný debut: 15.11.2016 vo Viedni v prípravnom zápase Rakúsko - Slovensko 0:0



bývalé kluby: AS Trenčín, Ajax Amsterdam, FC Nordsjelland, Celta Vigo







najväčšie úspechy:



účasť na ME 2020 a ME 2024, majster Talianska s SSC Neapol (2023), umiestnenie v TOP 10 v ankete Futbalista roka: (2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023), umiestnenie v TOP 3 (2017, 2018, 2022, 2023), 2. miesto v roku 2022

Výsledky:



Futbalista roka 2024:



1. Stanislav Lobotka (SSC Neapol) 718 bodov



2. Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam) 681



3. Lukáš Haraslín (Sparta Praha) 480



4. Martin Dúbravka (Newcastle United) 396



5. Ivan Schranz (Slavia Praha) 355



6. Juraj Kucka (ŠK Slovan Bratislava) 284



7. Ondrej Duda (Hellas Verona) 273



8. David Strelec (ŠK Slovan Bratislava) 267



9. Milan Škriniar (PSG/Fenerbahce Istanbul) 254



10. Denis Vavro (FC Kodaň/VfL Wolfsburg) 126



11. Martin Valjent (RCD Mallorca) 88



12. Dominik Takáč (ŠK Slovan Bratislava) 43



13. Tomáš Suslov (Hellas Verona) 33



14. Adam Obert (Cagliari Calcio) 21



15. Patrik Hrošovský (KRC Genk) 18







Cena Petra Dubovského pre najlepšieho hráča:



1. Leo Sauer Feyenoord Rotterdam/NAC Breda) 124



2. Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava) 100



3. Adam Obert (Cagliari Calcio) 80



4. Adrián Kaprálik (Górnik Zabrze/MŠK Žilina) 51



5. Tomáš Suslov (Hellas Verona) 48



6. Ľubomír Belko (MŠK Žilina) 14



7. Mário Sauer (MŠK Žilina) 13



8. Sebastian Kóša (Spartak Trnava/Real Zaragoza) 7



9. Dominik Hollý (FK Jablonec) 4



Artur Gajdoš (AS Trenčín/Slovan Bratislava) 4



Tomáš Rigo (FC Baník Ostrava) 4



12. Martin Šviderský (Real Murcia CF) 2



13. Timotej Hranica (MŠK Žilina) 1



Šimon Faško (FK Železiarne Podbrezová) 1



Adam Danko (FK Železiarne Podbrezová) 1



Tomáš Frühwald (MFK Ružomberok/Bohemians Praha) 1



Alexander Selecký (MFK Ružomberok) 1











Tréner roka 2024:



1. Vladimír Weiss st. (ŠK Slovan Bratislava) 185



2. Francesco Calzona (Reprezentácia SR) 146



3. Michal Gašparík (FC Spartak Trnava) 35



4. Michal Ščasný (MŠK Žilina) 24



5. Jaroslav Kentoš (Reprezentácia SR 21) 15



6. Roman Skuhravý (Železiarne Podbrezová/Košice) 13



7. Zsolt Hornyák (Puskás Akadémia FC) 10



Ondřej Smetana (MFK Ružomberok) 10



9. Branislav Fodrek (SR 17/DAC Dunajská Streda) 3



10. Anton Šoltis (MFK Zemplín Michalovce) 2



11. Mikuláš Radványi (KFC Komárno) 1







Futbalistka roka 2023



1. Mária Mikolajová (SKN St. Pölten) 91



2. Diana Bartovičová (Slavia Praha) 72



3. Martina Šurnovská (Slavia Praha) 65



4. Mária Korenčiová (FC Como/FC Freedom) 54



5. Patrícia Hmírová (Huelva/Deportivo La Coruňa) 20



6. Tamara Morávková (Slavia Praha) 20



7. Ľudmila Maťavková (Anderlecht Brusel) 19



8. Jana Vojteková (FC Bazilej) 17



9. Patrícia Fischerová (AIK Štokholm) 14



Laura Retkesová (Sparta Praha) 14



11. Diana Lemešová (SKN St. Polten) 12



Dominika Škorvánková (FC Como) 12



13. Nikola Rybanská (OFI Kréta) 5



Szilvia Nagy (KFC Komárno) 5



Laura Žemberyová (Cincinnati Bearcats) 5



Darina Hrúziková (Ružomberok/FC Slovácko) 5











Prehľad doterajších víťazov ankety Futbalista roka SR, Cena Jána Popluhára:



rok 1993: Peter Dubovský



rok 1994: Vladimír Kinder



rok 1995: Dušan Tittel



rok 1996: Dušan Tittel



rok 1997: Dušan Tittel



rok 1998: Jozef Majoroš



rok 1999: Vladimír Labant



rok 2000: Szilárd Németh



rok 2001: Ľubomír Moravčík



rok 2002: Miroslav Karhan



rok 2003: Vladimír Janočko



rok 2004: Marek Mintál



rok 2005: Marek Mintál



rok 2006: Róbert Vittek



rok 2007: Martin Škrtel



rok 2008: Martin Škrtel



rok 2009: Marek Hamšík



rok 2010: Marek Hamšík



rok 2011: Martin Škrtel



rok 2012: Martin Škrtel



rok 2013: Marek Hamšík



rok 2014: Marek Hamšík



rok 2015: Marek Hamšík



rok 2016: Marek Hamšík



rok 2017: Marek Hamšík



rok 2018: Marek Hamšík



rok 2019: Milan Škriniar



rok 2020: Milan Škriniar



rok 2021: Milan Škriniar



rok 2022: Milan Škriniar



rok 2023: Stanislav Lobotka



rok 2024: Stanislav Lobotka







Prehľad doterajších víťazov ankety Futbalista roka do 21 rokov, Cena Petra Dubovského:



rok 2000: Ľubomír Meszároš



rok 2001: Róbert Vittek



rok 2002: Róbert Vittek



rok 2003: Roland Števko



rok 2004: Milan Ivana



rok 2005: Martin Škrtel



rok 2006: Dušan Švento



rok 2007: Marek Hamšík



rok 2008: Marek Hamšík



rok 2009: Miroslav Stoch



rok 2010: Miroslav Stoch



rok 2011: Róbert Mak



rok 2012: Róbert Mak



rok 2013: Norbert Gyömbér



rok 2014: Ondrej Duda



rok 2015: Matúš Bero



rok 2016: Milan Škriniar



rok 2017: Denis Vavro



rok 2018: Dávid Hancko



rok 2019: Róbert Boženík



rok 2020: Dávid Strelec



rok 2021: Tomáš Suslov



rok 2022: Tomáš Suslov



rok 2023: Leo Sauer



rok 2024: Leo Sauer