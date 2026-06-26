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26. júna 2026
Fraška prerástla v tragikomédiu. Koubekovi hráči neverili, o taktike sa hádal s Nedvědom
Tagy: Kritika MS vo futbale 2026
Kapitán tímu Ladislav Krejčí si je vedomý, že si národný tím musí sadnúť a dopodrobna rozobrať, čo sa stalo. Prepadák, blamáž, fiasko. Aj takéto pomenovania môže mať účinkovanie českých ...
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26.6.2026 (SITA.sk) - Kapitán tímu Ladislav Krejčí si je vedomý, že si národný tím musí sadnúť a dopodrobna rozobrať, čo sa stalo.
Prepadák, blamáž, fiasko. Aj takéto pomenovania môže mať účinkovanie českých futbalistov na majstrovstvách sveta. Jeden bod z troch zápasov a predčasný návrat domov.
Iba dva strelené góly a šesť inkasovaných. V skupine A skončili za stopercentným Mexikom, Južnou Afrikou a Južnou Kóreou. Množstvo kontroverzií, ktoré sprevádzali účasť na svetovom šampionáte u slovenských susedov, pokračujú aj v domovine.
Na povrch vyplynuli ďalšie informácie. Web blesk.cz opísal postup na záverečný turnaj ako "nepochopiteľný omyl". Fraška prerástla v tragikomédiu.
Kapitán tímu Ladislav Krejčí si je vedomý, že si národný tím musí sadnúť a dopodrobna rozobrať, čo sa stalo. "Musíme si povedať pravdu do očí. Trošku sa aj prispôsobiť tomu, že máme po sezónach, ktoré sú dlhé. Teraz nič nedoženieme," prezradil 27-ročný obranca.
V reprezentácii došlo k viacerým nezhodám. "Niektorí hráči nechceli byť v nominácii na zápas pre taktiku, ktorú im vnucoval tréner Miroslav Koubek. Hádal sa o tom s manažérom Pavlom Nedvědom," prezradil spomenutý portál.
Aj legenda Karel Poborský si rypol do národného tímu. "Šampionát nás vyzliekol donaha," vyhlásil aktuálne 54-ročný bývalý záložník.
Podľa webstránky nedokázal hlavný kouč Koubek využiť potenciál nominovaných hráčov a do duelov nasadzoval nie vždy vhodných futbalistov.
Nevedel vecne zhodnotiť výkony, čo predtým na klubovej úrovni zvládal. Celý posledný zápas s Mexikom nechal hrať Davida Douděru, ktorý bol jedným z najhorších na trávniku.
Zdroj: SITA.sk - Fraška prerástla v tragikomédiu. Koubekovi hráči neverili, o taktike sa hádal s Nedvědom © SITA Všetky práva vyhradené.
Prepadák, blamáž, fiasko. Aj takéto pomenovania môže mať účinkovanie českých futbalistov na majstrovstvách sveta. Jeden bod z troch zápasov a predčasný návrat domov.
Iba dva strelené góly a šesť inkasovaných. V skupine A skončili za stopercentným Mexikom, Južnou Afrikou a Južnou Kóreou. Množstvo kontroverzií, ktoré sprevádzali účasť na svetovom šampionáte u slovenských susedov, pokračujú aj v domovine.
Na povrch vyplynuli ďalšie informácie. Web blesk.cz opísal postup na záverečný turnaj ako "nepochopiteľný omyl". Fraška prerástla v tragikomédiu.
Kapitán tímu Ladislav Krejčí si je vedomý, že si národný tím musí sadnúť a dopodrobna rozobrať, čo sa stalo. "Musíme si povedať pravdu do očí. Trošku sa aj prispôsobiť tomu, že máme po sezónach, ktoré sú dlhé. Teraz nič nedoženieme," prezradil 27-ročný obranca.
V reprezentácii došlo k viacerým nezhodám. "Niektorí hráči nechceli byť v nominácii na zápas pre taktiku, ktorú im vnucoval tréner Miroslav Koubek. Hádal sa o tom s manažérom Pavlom Nedvědom," prezradil spomenutý portál.
Aj legenda Karel Poborský si rypol do národného tímu. "Šampionát nás vyzliekol donaha," vyhlásil aktuálne 54-ročný bývalý záložník.
Podľa webstránky nedokázal hlavný kouč Koubek využiť potenciál nominovaných hráčov a do duelov nasadzoval nie vždy vhodných futbalistov.
Nevedel vecne zhodnotiť výkony, čo predtým na klubovej úrovni zvládal. Celý posledný zápas s Mexikom nechal hrať Davida Douděru, ktorý bol jedným z najhorších na trávniku.
Zdroj: SITA.sk - Fraška prerástla v tragikomédiu. Koubekovi hráči neverili, o taktike sa hádal s Nedvědom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kritika MS vo futbale 2026
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