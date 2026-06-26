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 24hod.sk    Šport

26. júna 2026

Nechcú tam politické symboly agresívneho štátu. Rusi sú pohoršení, že neuvidia svoju vlajku a nevypočujú si hymnu


Tagy: Porušenie pravidiel Zákaz

Obmedzenia "priamo" porušujú rozhodnutie riadiaceho orgánu športu o opätovnom prijatí v máji po štvorročnom zákaze pre vojnu na Ukrajine. Rusko sa nezúčastní podujatia World Challenge Cup v rytmickej ...



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26.6.2026 (SITA.sk) - Obmedzenia "priamo" porušujú rozhodnutie riadiaceho orgánu športu o opätovnom prijatí v máji po štvorročnom zákaze pre vojnu na Ukrajine.


Rusko sa nezúčastní podujatia World Challenge Cup v rytmickej gymnastike v Rumunsku. Tím to oznámil po tom, čo obvinil organizátorov zo zákazu ich vlajky a hymny.

"Ruský tím rytmickej gymnastiky sa rozhodol odstúpiť z Challenge Cupu, ktorý sa koná od 26. do 28. júna v rumunskom Kluži. Toto rozhodnutie je spôsobené vážnym porušením súťažných predpisov zo strany organizátorov," uviedol ruský tím vo vyhlásení.

"Organizátori nás ústne informovali, že ruská štátna vlajka nebude vyvesená a štátna hymna nebude hrať, ak ruskí gymnasti vyhrajú," opísali ďalej.

Ohradil sa


Obmedzenia "priamo" porušujú rozhodnutie riadiaceho orgánu športu o opätovnom prijatí v máji po štvorročnom zákaze pre vojnu na Ukrajine a zvažuje právne kroky na vynútenie dodržania tohto rozhodnutia.

World Gymnastics, riadiaci orgán športu, sa k veci bezprostredne nevyjadril. Starosta mesta Kluž Emil Boc vo videu na sociálnej sieti oznámil, že Rusko nebude môcť na podujatí použiť svoju vlajku a hymnu.

"Nesúhlasím s tým, aby sa politické symboly agresívneho štátu v Európe používali v krajine Európskej únie," povedal.

Nie je bezprostredne jasné, či organizátori jeho žiadosti vyhoveli. Rusko je veľmocou v rytmickej gymnastike, pričom v rokoch 2000 až 2016 získalo v tomto športe olympijské zlato.

Rytmická gymnastika kombinuje balet a akrobaciu, často s použitím náčinia, ako sú stuha, obruč a lopta.


Zdroj: SITA.sk - Nechcú tam politické symboly agresívneho štátu. Rusi sú pohoršení, že neuvidia svoju vlajku a nevypočujú si hymnu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Porušenie pravidiel Zákaz
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