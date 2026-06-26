|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 26.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Adriána
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. júna 2026
Nechcú tam politické symboly agresívneho štátu. Rusi sú pohoršení, že neuvidia svoju vlajku a nevypočujú si hymnu
Tagy: Porušenie pravidiel Zákaz
Obmedzenia "priamo" porušujú rozhodnutie riadiaceho orgánu športu o opätovnom prijatí v máji po štvorročnom zákaze pre vojnu na Ukrajine. Rusko sa nezúčastní podujatia World Challenge Cup v rytmickej ...
Zdieľať
26.6.2026 (SITA.sk) - Obmedzenia "priamo" porušujú rozhodnutie riadiaceho orgánu športu o opätovnom prijatí v máji po štvorročnom zákaze pre vojnu na Ukrajine.
Rusko sa nezúčastní podujatia World Challenge Cup v rytmickej gymnastike v Rumunsku. Tím to oznámil po tom, čo obvinil organizátorov zo zákazu ich vlajky a hymny.
"Ruský tím rytmickej gymnastiky sa rozhodol odstúpiť z Challenge Cupu, ktorý sa koná od 26. do 28. júna v rumunskom Kluži. Toto rozhodnutie je spôsobené vážnym porušením súťažných predpisov zo strany organizátorov," uviedol ruský tím vo vyhlásení.
"Organizátori nás ústne informovali, že ruská štátna vlajka nebude vyvesená a štátna hymna nebude hrať, ak ruskí gymnasti vyhrajú," opísali ďalej.
Obmedzenia "priamo" porušujú rozhodnutie riadiaceho orgánu športu o opätovnom prijatí v máji po štvorročnom zákaze pre vojnu na Ukrajine a zvažuje právne kroky na vynútenie dodržania tohto rozhodnutia.
World Gymnastics, riadiaci orgán športu, sa k veci bezprostredne nevyjadril. Starosta mesta Kluž Emil Boc vo videu na sociálnej sieti oznámil, že Rusko nebude môcť na podujatí použiť svoju vlajku a hymnu.
"Nesúhlasím s tým, aby sa politické symboly agresívneho štátu v Európe používali v krajine Európskej únie," povedal.
Nie je bezprostredne jasné, či organizátori jeho žiadosti vyhoveli. Rusko je veľmocou v rytmickej gymnastike, pričom v rokoch 2000 až 2016 získalo v tomto športe olympijské zlato.
Rytmická gymnastika kombinuje balet a akrobaciu, často s použitím náčinia, ako sú stuha, obruč a lopta.
Zdroj: SITA.sk - Nechcú tam politické symboly agresívneho štátu. Rusi sú pohoršení, že neuvidia svoju vlajku a nevypočujú si hymnu © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko sa nezúčastní podujatia World Challenge Cup v rytmickej gymnastike v Rumunsku. Tím to oznámil po tom, čo obvinil organizátorov zo zákazu ich vlajky a hymny.
"Ruský tím rytmickej gymnastiky sa rozhodol odstúpiť z Challenge Cupu, ktorý sa koná od 26. do 28. júna v rumunskom Kluži. Toto rozhodnutie je spôsobené vážnym porušením súťažných predpisov zo strany organizátorov," uviedol ruský tím vo vyhlásení.
"Organizátori nás ústne informovali, že ruská štátna vlajka nebude vyvesená a štátna hymna nebude hrať, ak ruskí gymnasti vyhrajú," opísali ďalej.
Ohradil sa
Obmedzenia "priamo" porušujú rozhodnutie riadiaceho orgánu športu o opätovnom prijatí v máji po štvorročnom zákaze pre vojnu na Ukrajine a zvažuje právne kroky na vynútenie dodržania tohto rozhodnutia.
World Gymnastics, riadiaci orgán športu, sa k veci bezprostredne nevyjadril. Starosta mesta Kluž Emil Boc vo videu na sociálnej sieti oznámil, že Rusko nebude môcť na podujatí použiť svoju vlajku a hymnu.
"Nesúhlasím s tým, aby sa politické symboly agresívneho štátu v Európe používali v krajine Európskej únie," povedal.
Nie je bezprostredne jasné, či organizátori jeho žiadosti vyhoveli. Rusko je veľmocou v rytmickej gymnastike, pričom v rokoch 2000 až 2016 získalo v tomto športe olympijské zlato.
Rytmická gymnastika kombinuje balet a akrobaciu, často s použitím náčinia, ako sú stuha, obruč a lopta.
Zdroj: SITA.sk - Nechcú tam politické symboly agresívneho štátu. Rusi sú pohoršení, že neuvidia svoju vlajku a nevypočujú si hymnu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Porušenie pravidiel Zákaz
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Fraška prerástla v tragikomédiu. Koubekovi hráči neverili, o taktike sa hádal s Nedvědom
Fraška prerástla v tragikomédiu. Koubekovi hráči neverili, o taktike sa hádal s Nedvědom
<< predchádzajúci článok
Návrat po štyroch rokoch. Serena Williamsová spoznala svoju hrateľnú súperku na Wimbledone – FOTO
Návrat po štyroch rokoch. Serena Williamsová spoznala svoju hrateľnú súperku na Wimbledone – FOTO