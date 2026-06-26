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26. júna 2026
Poznačte si tento dátum. Wawrinka prezradil detaily o jeho rozlúčke, chýbať nebude ani Federer – FOTO
Wawrinka sa vďaka divokej karte, ktorú mu udelili organizátori turnaja, pripravuje na svoj posledný turnaj vo Wimbledone. Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka oznámil, že 19. decembra v Ženeve usporiada ...
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26.6.2026 (SITA.sk) - Wawrinka sa vďaka divokej karte, ktorú mu udelili organizátori turnaja, pripravuje na svoj posledný turnaj vo Wimbledone.
Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka oznámil, že 19. decembra v Ženeve usporiada rozlúčkovú párty pre fanúšikov s bývalými tenisovými hviezdami Rogerom Federerom a Andym Murrayom na podujatí s názvom "One last backhand".
Aktuálne 41-ročný trojnásobný grandslamový šampión na sociálnej sieti uviedol, že po viac ako 20 rokoch nastal čas, aby zavesil raketu na klinec.
"Pred odchodom som chcel zorganizovať posledný večer, aby som sa vám poďakoval a rozlúčil sa," povedal Wawrinka, ktorý vypadol z elitnej svetovej stovky.
"Mám šťastie, že sa môžem spoľahnúť na svojich priateľov, s ktorými som za tie roky zdieľal toľko skvelých chvíľ. Budú tam Murray, Gaël Monfils a Federer," prezradil.
Švajčiarsky tenista počas svojej kariéry vyhral 16 titulov – vrátane Australian Open v roku 2014, French Open v roku 2015 a US Open v roku 2016. V roku 2014 dosiahol svoje kariérne maximum vo svetovom rebríčku, keď mu patrilo tretie miesto.
Wawrinka sa vďaka divokej karte, ktorú mu udelili organizátori turnaja, pripravuje na svoj posledný turnaj vo Wimbledone. Najďalej sa v All England Clube dvakrát dostal do štvrťfinále.
Zdroj: SITA.sk - Poznačte si tento dátum. Wawrinka prezradil detaily o jeho rozlúčke, chýbať nebude ani Federer – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka oznámil, že 19. decembra v Ženeve usporiada rozlúčkovú párty pre fanúšikov s bývalými tenisovými hviezdami Rogerom Federerom a Andym Murrayom na podujatí s názvom "One last backhand".
Aktuálne 41-ročný trojnásobný grandslamový šampión na sociálnej sieti uviedol, že po viac ako 20 rokoch nastal čas, aby zavesil raketu na klinec.
"Pred odchodom som chcel zorganizovať posledný večer, aby som sa vám poďakoval a rozlúčil sa," povedal Wawrinka, ktorý vypadol z elitnej svetovej stovky.
"Mám šťastie, že sa môžem spoľahnúť na svojich priateľov, s ktorými som za tie roky zdieľal toľko skvelých chvíľ. Budú tam Murray, Gaël Monfils a Federer," prezradil.
Švajčiarsky tenista počas svojej kariéry vyhral 16 titulov – vrátane Australian Open v roku 2014, French Open v roku 2015 a US Open v roku 2016. V roku 2014 dosiahol svoje kariérne maximum vo svetovom rebríčku, keď mu patrilo tretie miesto.
Wawrinka sa vďaka divokej karte, ktorú mu udelili organizátori turnaja, pripravuje na svoj posledný turnaj vo Wimbledone. Najďalej sa v All England Clube dvakrát dostal do štvrťfinále.
Zdroj: SITA.sk - Poznačte si tento dátum. Wawrinka prezradil detaily o jeho rozlúčke, chýbať nebude ani Federer – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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