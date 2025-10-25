Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

25. októbra 2025

SNS odmieta podpoju zákona o hazarde a vyzýva prezidenta Pellegriniho, aby ho nepodpísal


Slovenská národná strana (SNS) jasne odmieta podporu novely zákona o hazarde, ktorú nepodporila ...



25.10.2025 (SITA.sk) -

Slovenská národná strana (SNS) jasne odmieta podporu novely zákona o hazarde, ktorú nepodporila ani na rokovaní vlády, ani v Národnej rade SR. SNS vyzýva prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, aby tento zákon nepodpísal. Ako informovala za SNS Zuzana Škopcová, pre národniarov je hazard nutné zlo, ktoré je potrebné riešiť komplexne a systémovo.



Tipos by spadal pod nové ministerstvo


Slovenská národná strana pripomína, že pri presadzovaní zriadenia Ministerstva cestovného ruchu a športu navrhovala, aby spoločnosť Tipos spadala pod toto ministerstvo s cieľom posilniť podporu športu a zároveň pomoc ľuďom závislým od hazardu.



„V tejto časti SNS návrh podporuje, avšak odmieta, aby hazard bol súčasťou konsolidačných opatrení zaťažujúcich štátny rozpočet,“ uvádzajú národniari a zdôrazňujú, že hazardné hry musia mať jasnú reguláciu, najmä v online priestore, ktorý je „výrazne náchylný na šedú ekonomiku“ a vyžaduje si preto celospoločenskú diskusiu.



SNS vyzýva prezidenta


SNS je presvedčená, že prezident Pellegrini by mal návrh zákona vrátiť a poveriť príslušné rezorty, najmä Ministerstvo cestovného ruchu a športu v spolupráci s Ministerstvom financií, aby predložili „koncepčnú a ucelenú novelu zákona, ktorá nebude šitá horúcou ihlou podľa záujmov jednotlivcov, ale bude v prospech celého systému a verejného záujmu“.



Novelu zákona o hazarde, ktorú do parlamentu predložil minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, parlament schválil 71 hlasmi. Hlasovania sa zdržal celý klub SNS. Opozícia v čase hlasovania nebola v sále prítomná a neprezentovala sa, a tak na schválenie stačila väčšina prítomných poslancov.



Zoštátnenie hazardu a pozmeňovacie návrhy


Vďaka novele môžeme hovoriť o zoštátnení obchodu s hazardom národnou lotériovou spoločnosťou Tipos. V búrlivej rozprave k novele okrem iného odznelo z úst ministra Huliaka, že chce získať pre štát peniaze, ktoré sa „váľajú na zemi“. Ako argument použil aj prohibíciu v Spojených štátoch začiatkom minulého storočia.



Pôvodne predloženú novelu však koaliční poslanci na poslednú chvíľu pozmenili. Podľa pozmeňovacieho návrhu budú môcť obce na svojom území hazard zakázať a Tipos, keď bude chcieť prebrať licencie kasín, bude musieť mať ich súhlas.


Schválený zákon má nadobudnúť účinnosť už v pondelok 27. októbra 2025.




Zdroj: SITA.sk - SNS odmieta podpoju zákona o hazarde a vyzýva prezidenta Pellegriniho, aby ho nepodpísal © SITA Všetky práva vyhradené.

