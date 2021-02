Radůza odohrá online koncert zo svojej pracovne

Obľúbená česká pesničkárka Radůza dlho odolávala online koncertom, ktoré sú aktuálne pre pandémiu naďalej jedinou možnosťou, ako zostať so svojimi priaznivcami v kontakte. Napokon sa však rozhodla odohrať vo februári prvú online šou, a to rovno zo svojej pracovne. Pripravovaný online koncert s názvom Koncert z pracovny je naplánovaný na utorok 16. februára. Odohrá sa v réžii Petra Horkého na špeciálne na tento účel pripravenom webe koncertzpracovny.cz, kde sa už teraz odrátavajú hodiny do jeho začiatku. TASR o tom informovala PR manažérka Adriána Čahojová.





„Počas prvej vlny sa mi do online koncertovania nechcelo. Myslela som si, že pre divákov nebude príliš zaujímavé pozerať sa na mňa ako v televízii a že si radšej počkajú na živé vystúpenia. Lenže možnosť, že ma uvidia naživo, je stále veľmi vzdialená a ja cítim, že ľudia sú čím ďalej, tým skľúčenejší, tak som si povedala, že je načase ich trochu potešiť,“ uviedla pre médiá Radůza.V rámci koncertu zaznejú pesničky staršie i najstaršie, ale aj tie z aktuálneho album Kupředu plout. Diváci, ktorí sa na web v utorok 16. februára pripoja, budú mať možnosť vypočuť si tiež skladby úplne nové, ktoré zaznejú v premiére.„Bohužiaľ pre ozvučenie budeme hrať bez bicích, to znamená bez bubeníka Miloša Dvořáčka, ako duo s gitaristom Josefom Štěpánkom. Akustické podmienky mojej pracovne by, bohužiaľ, veľmi skomplikovali ozvučenie bicích,“ hovorí Radůza na margo hudobného zázemia špeciálneho koncertu a ešte upresňuje: „Zahrám na akordeón, klavír, banjo a ukulele. A Pepa na rôzne gitary.“Počas Koncertu z pracovny budú mať diváci príležitosť objednať si na Supraphonline.cz Radůzou podpísaný album Kupředu plout, ktorý nahrala so Symfonickým orchestrom českého rozhlasu. „Je pre mňa obrovská pocta, že som vôbec dostala možnosť napísať celovečerný program pre také renomované teleso. A som šťastná, že záznam z koncertu vyšiel na jeseň i na CD. Keď som si ho vypočula, bola som dojatá,“ dodáva hudobníčka.Radůzin streamovaný Koncert z pracovny vzniká z iniciatívy cestovateľa a filmára Petra Horkého. „Som mu za to veľmi vďačná, i všetkým kameramanom, zvukárom a programátorom. Bez nich by sa koncert neuskutočnil, ide o nezištnú spoluprácu všetkých zúčastnených,“ dodala.