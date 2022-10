Fungovanie vojenských skladov je ako návrat do dávnej minulosti, vojaci si výstroj stále preberajú za papierové body

Eletronizácia systému

Návrat do minulosti o 30 rokov

Vykonávanie kontrol

7.10.2022 (Webnoviny.sk) - Profesionálni vojaci si stále zabezpečujú súčasti výstroja vo vojenských skladoch za papierové body z výstrojovej poukážky s bodovými okienkami rôznej hodnoty.Podľa kontrolórov rezort obrany spustil projekt elektronizácie systému vystrojovania už v roku 2020, predpokladaným termínom jej využitia bol zadefinovaný na budúci rok. V tlačovej správe o tom informoval Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR).„Verím, že aj v tejto oblasti dôjde k posunu a digitalizácii viacerých procesov v armádnych podmienkach. Elektronický systém totiž sprehľadní a zjednoduší celý proces, informácie o skladových zásobách a požiadavkách budú k dispozícii v reálnom čase a určite sa zníži aj chybovosť, ku ktorej pri manuálnom spracovávaní údajov dochádza,“ zdôraznil šéf kontrolórov.Kontrola potvrdila, že jednotlivé druhy výstroja boli zaobstarané a aj prerozdeľované do skladov v rámci Slovenska nerovnomerne.„Je to neefektívny a starý systém, ktorý mal byť už dávno nahradený elektronickým systémom. Dnešný stav ma v myšlienkach vracia o tridsať rokov späť, keď som slúžil v slovenských ozbrojených silách a vďaka bodovým lístkom som si mohol obstarať potrebný výstroj, napríklad kanady či leteckú uniformu,“ približuje situáciu predseda NKÚ Ľubomír Andrassy v súvislosti so závermi kontroly zameranej na problematiku vystrojovania príslušníkov Ozbrojených síl SR.Systém zabezpečovania výstroja výrazne ovplyvňuje vysielanie vojakov do operácií medzinárodného krízového manažmentu. Je to najvyššia priorita rezortu obrany.Príkladom dobrej praxe v rezorte obrany je oblasť kontroly, kde na rozdiel od vystrojovania už využili elektronizáciu. Ministerstvo obrany SR má vytvorenú elektronickú databázu kontrolnej činnosti s názvom Modul riadenia kontrolnej činnosti.Ten funguje od januára 2018 a je dostupný pre všetky organizačné zložky rezortu. Systém pri plánovaní upozorňuje na možné konflikty pri výkone kontrol, napr. kontrola viacerých kontrolných orgánov v jednom subjekte v rovnakom termíne.