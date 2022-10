Karas navrhne predĺžiť čas na implementáciu novej súdnej mapy, zlepší to prípravu celej reformy

Zväčšenie súdnych obvodov

7.10.2022 (Webnoviny.sk) - Minister spravodlivosti Viliam Karas navrhne predĺžiť čas potrebný na riadnu implementáciu novej súdnej mapy o päť mesiacov. Justičná reforma by tak nadobudla účinnosť 1. júna 2023. Vytvorenie dodatočného časového priestoru je podľa ministra nevyhnutné na lepšiu prípravu celej reformy a zníženie rizík, ktoré by inak mohli ohroziť dobré ciele reformy.„Súčasný stav personálnych a organizačno-technických príprav objektívne nie je v takom stave, aby sme reformu mohli s čistým svedomím spustiť od januára. V hre je totiž základné právo ľudí na efektívny prístup k súdnej ochrane,“ povedal Karas. Na vytvorení dostatočného časového priestoru na naplnenie cieľov reformy je podľa neho jasná zhoda aj na politickej úrovni.Súdna mapa je jedným z najväčších zásahov do praktického fungovania súdov v modernej histórii Slovenska. Jej podstata spočíva vo zväčšení súdnych obvodov a úprave príslušnosti jednotlivých súdov. Cieľom je podľa rezortu spravodlivosti zvýšiť efektivitu výkonu súdnej moci a zabezpečiť potrebné investície do špecializácie.Úspešná implementácia projektu je zároveň podmienkou pri získavaní prostriedkov z Plánu obnovy. Karas sa domnieva, že v celom procese súdnej mapy došlo k podceneniu partnerskej komunikácie so súdmi.„Toto sa snažím naprávať. Preto som v každodennom kontakte so sudcami, získavam od nich podnety a vediem s nimi otvorený dialóg. Vychádzam totiž z toho, že žiadna významná reforma nebude mať úspech, ak nebude spojená s aspoň elementárnou akceptáciou odbornej verejnosti,“ uviedol minister.Rozhodnutiu o návrhu na päťmesačný odklad predchádzal podrobný audit všetkých procesov príprav od personálneho zabezpečenia, financovania, prípravy budov, IT systémov, ako aj viacerých právnych otázok.Súčasťou navrhovaného riešenia bude okrem dokončenia zameškaných organizačných príprav aj vyjasnenie procesu preraďovania sudcov na novovzniknuté súdy a pracoviská, aby bol čo najviac rešpektovaný princíp dobrovoľnosti.