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 24hod.sk    Šport

26. októbra 2026

Funkcionár Ľupták z Liptovského Mikuláša vulgarizmami častoval delegáta, dostal za to pokutu


Tagy: Tipsport extraliga 2026/2027

Disciplinárka uznala, že Róbert Ľupták bezdôvodne slovne vulgárne napadol delegáta stretnutia pred realizačným tímom hostí. Známy búrlivák zo slovenských zimných štadiónov



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bp_3485 676x451 26.10.2026 (SITA.sk) - Disciplinárka uznala, že Róbert Ľupták bezdôvodne slovne vulgárne napadol delegáta stretnutia pred realizačným tímom hostí.


Známy búrlivák zo slovenských zimných štadiónov Róbert Ľupták má na rováši ďalší prešľap a dostal za to aj trest od disciplinárky. Senát profesionálneho hokeja Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SPH DK SZĽH) potrestal funkcionára extraligového Liptovského Mikuláša pokutou vo výške 400 eur.

Ľupták pyká za znevažovanie a vyhrážanie sa súperovi, spoluhráčovi, športovým odborníkom, usporiadateľom alebo divákom, ku ktorému došlo v piatkovom zápase 13. kola medzi HK 32 Liptovský Mikuláš a HKM Zvolen (2:1).

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Disciplinárka uznala, že Ľupták bezdôvodne slovne vulgárne napadol delegáta stretnutia pred realizačným tímom hostí. "Počas niekoľkých minút niekoľkokrát použil na delegáta stretnutia vulgárne urážky. Týmto konaním sa dopustil porušenia čl. 55 ods. 4, II. dielu, I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH, za čo mu bola udelená finančná sankcia vo výške 400 eur," referuje oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Liptáci sú v priebežnej extraligovej tabuľke na 6. mieste, keď zo 14 zápasov nazbierali 23 bodov rovnako ako štvrtá Spišská Nová Ves a piate Košice.


Zdroj: SITA.sk - Funkcionár Ľupták z Liptovského Mikuláša vulgarizmami častoval delegáta, dostal za to pokutu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Tipsport extraliga 2026/2027
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