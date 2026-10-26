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26. októbra 2026
Saudská Arábia si dá rok pauzu od Rely Dakar. Región je príliš nebezpečný
Motoristické púštne dobrodružstvo Rely Dakar sa koná v Saudskej Arábii od roku 2020. Pre útoky na Saudskú Arábiu sa Rely Dakar 2027 neuskutoční v tomto púštnom štáte na Arabskom ...
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26.10.2026 (SITA.sk) - Motoristické púštne dobrodružstvo Rely Dakar sa koná v Saudskej Arábii od roku 2020.
Pre útoky na Saudskú Arábiu sa Rely Dakar 2027 neuskutoční v tomto púštnom štáte na Arabskom polostrove. Organizátori ako dôvod uviedli "nedávny riskantný vývoj v regióne a rozhodnutie označili za mimoriadne a bezprecedentné."
Motoristické terénne dobrodružstvo sa má v novom roku konať v inej oblasti. Presné miesto bude oznámené samostatne v najbližších dňoch.
Rely Dakar sa koná v Saudskej Arábii od roku 2020. Budúci rok sa tam mali prestížne preteky konať od 1. do 15. januára. Organizátori oznámili, že sa do Saudskej Arábie Rely Dakar vráti v roku 2028.
"V súčasnosti proti sebe bojujú Saudská Arábia a Iránom podporované jemenské milície Hútíov. Prímerie platilo od roku 2022, ale konflikt sa v júli opäť vyostril po iránsko-irackej vojne.
Odvtedy sa Saudská Arábia dostala pod paľbu z Jemenu, pričom medzi cieľmi boli letiská a ropné zariadenia. Začiatkom roka formula 1 zrušila Veľkú cenu v Saudskej Arábii rovnako z bezpečnostných dôvodov," napísal web ORF.
Zdroj: SITA.sk - Saudská Arábia si dá rok pauzu od Rely Dakar. Región je príliš nebezpečný © SITA Všetky práva vyhradené.
Pre útoky na Saudskú Arábiu sa Rely Dakar 2027 neuskutoční v tomto púštnom štáte na Arabskom polostrove. Organizátori ako dôvod uviedli "nedávny riskantný vývoj v regióne a rozhodnutie označili za mimoriadne a bezprecedentné."
Motoristické terénne dobrodružstvo sa má v novom roku konať v inej oblasti. Presné miesto bude oznámené samostatne v najbližších dňoch.
Návrat o rok neskôr?
Rely Dakar sa koná v Saudskej Arábii od roku 2020. Budúci rok sa tam mali prestížne preteky konať od 1. do 15. januára. Organizátori oznámili, že sa do Saudskej Arábie Rely Dakar vráti v roku 2028.
"V súčasnosti proti sebe bojujú Saudská Arábia a Iránom podporované jemenské milície Hútíov. Prímerie platilo od roku 2022, ale konflikt sa v júli opäť vyostril po iránsko-irackej vojne.
Odvtedy sa Saudská Arábia dostala pod paľbu z Jemenu, pričom medzi cieľmi boli letiská a ropné zariadenia. Začiatkom roka formula 1 zrušila Veľkú cenu v Saudskej Arábii rovnako z bezpečnostných dôvodov," napísal web ORF.
Zdroj: SITA.sk - Saudská Arábia si dá rok pauzu od Rely Dakar. Región je príliš nebezpečný © SITA Všetky práva vyhradené.
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