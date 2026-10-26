Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 26.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Demeter
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

26. októbra 2026

Saudská Arábia si dá rok pauzu od Rely Dakar. Región je príliš nebezpečný



Motoristické púštne dobrodružstvo Rely Dakar sa koná v Saudskej Arábii od roku 2020. Pre útoky na Saudskú Arábiu sa Rely Dakar 2027 neuskutoční v tomto púštnom štáte na Arabskom ...



Zdieľať
mitsubishi pajero_dakar_08 676x451 26.10.2026 (SITA.sk) - Motoristické púštne dobrodružstvo Rely Dakar sa koná v Saudskej Arábii od roku 2020.


Pre útoky na Saudskú Arábiu sa Rely Dakar 2027 neuskutoční v tomto púštnom štáte na Arabskom polostrove. Organizátori ako dôvod uviedli "nedávny riskantný vývoj v regióne a rozhodnutie označili za mimoriadne a bezprecedentné."

Motoristické terénne dobrodružstvo sa má v novom roku konať v inej oblasti. Presné miesto bude oznámené samostatne v najbližších dňoch.

Návrat o rok neskôr?


Rely Dakar sa koná v Saudskej Arábii od roku 2020. Budúci rok sa tam mali prestížne preteky konať od 1. do 15. januára. Organizátori oznámili, že sa do Saudskej Arábie Rely Dakar vráti v roku 2028.

"V súčasnosti proti sebe bojujú Saudská Arábia a Iránom podporované jemenské milície Hútíov. Prímerie platilo od roku 2022, ale konflikt sa v júli opäť vyostril po iránsko-irackej vojne.

Odvtedy sa Saudská Arábia dostala pod paľbu z Jemenu, pričom medzi cieľmi boli letiská a ropné zariadenia. Začiatkom roka formula 1 zrušila Veľkú cenu v Saudskej Arábii rovnako z bezpečnostných dôvodov," napísal web ORF.



Zdroj: SITA.sk - Saudská Arábia si dá rok pauzu od Rely Dakar. Región je príliš nebezpečný © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Funkcionár Ľupták z Liptovského Mikuláša vulgarizmami častoval delegáta, dostal za to pokutu
<< predchádzajúci článok
Merino videl krv a počul krik. Zmena sedadla na poslednú chvíľu mu zachránila život po bombovom útoku na tímový autobus – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 