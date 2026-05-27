|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 27.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Iveta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. mája 2026
Fury sa do ringu vráti v auguste v Dubline. Súboj proti Joshuovi by sa mal tiež uskutočniť do konca roka
Tyson Fury a Anthony Joshua sa v lete postavia medzi povrazy, čo je neklamný znak chystaného vzájodmného duelu dvoch rivalov. Britský boxer Tyson Fury sa plánuje postaviť do boxerského ringu už 1. ...
Zdieľať
27.5.2026 (SITA.sk) - Tyson Fury a Anthony Joshua sa v lete postavia medzi povrazy, čo je neklamný znak chystaného vzájodmného duelu dvoch rivalov.
Britský boxer Tyson Fury sa plánuje postaviť do boxerského ringu už 1. augusta v írskom Dubline, teda len týždeň po rovnakom kroku svojho niekdajšieho rivala a bývalého šampióna ťažkej váhy Anthonyho Joshuu.
Obaja pästiari smerujú k dlho očakávanému súboju nazývanému "Bitka o Britániu", ktorý by sa mohol uskutočniť v novembri. Predtým však obaja absolvujú prípravné zápasy.
Anthony Joshua sa predstaví 25. júla v Rijáde v súboji proti neznámemu albánskemu boxerovi Kristianovi Prengovi. Toto bude jeho prvý zápas po decembrovej autonehode v Nigérii, pri ktorej zahynuli dvaja jeho blízki priatelia.
Fury svojim fanúšikom na instagrame ukázal video zo svojho tréningu v Thajsku s komentárom "Ideme. 1. august, Dublin, Írsko". Je pravdepodobné, že sa Fury v daný deň objaví na podujatí organizovanom skúseným promotérom Frankom Warrenom v írskom hlavnom meste.
Meno Furyho súpera zatiaľ nie je známe, Warren však vylúčil možnosť, že by sa stretol s Andym Ruizom mladším, ktorý v roku 2019 zosadil Joshuu z trónu svetového šampióna, no potom prehral vo vzájomnej odvete.
Fury sa po 16-mesačnej pauze v apríli prezentoval dominantným víťazstvom na body nad Rusom Arslanbekom Machmudovom a okamžite vyzval Joshuu, ktorý bol na zápase prítomný.
Namiesto očakávanej "bitky" na štadióne Tottenhamu Hotspur nasledovala medzi nimi iba slovná výmena, počas ktorej Joshua provokatívne vyhlásil: "Som šéf, pamätaj si to. Ty pre mňa pracuješ."
Joshouov promotér Eddie Hearn potom vyhlásil: "Podpísané, zapečatené, potvrdené! Súboj AJ vs. Fury sa uskutoční."
Zdroj: SITA.sk - Fury sa do ringu vráti v auguste v Dubline. Súboj proti Joshuovi by sa mal tiež uskutočniť do konca roka © SITA Všetky práva vyhradené.
Britský boxer Tyson Fury sa plánuje postaviť do boxerského ringu už 1. augusta v írskom Dubline, teda len týždeň po rovnakom kroku svojho niekdajšieho rivala a bývalého šampióna ťažkej váhy Anthonyho Joshuu.
Obaja pästiari smerujú k dlho očakávanému súboju nazývanému "Bitka o Britániu", ktorý by sa mohol uskutočniť v novembri. Predtým však obaja absolvujú prípravné zápasy.
Anthony Joshua sa predstaví 25. júla v Rijáde v súboji proti neznámemu albánskemu boxerovi Kristianovi Prengovi. Toto bude jeho prvý zápas po decembrovej autonehode v Nigérii, pri ktorej zahynuli dvaja jeho blízki priatelia.
Fury svojim fanúšikom na instagrame ukázal video zo svojho tréningu v Thajsku s komentárom "Ideme. 1. august, Dublin, Írsko". Je pravdepodobné, že sa Fury v daný deň objaví na podujatí organizovanom skúseným promotérom Frankom Warrenom v írskom hlavnom meste.
Meno Furyho súpera zatiaľ nie je známe, Warren však vylúčil možnosť, že by sa stretol s Andym Ruizom mladším, ktorý v roku 2019 zosadil Joshuu z trónu svetového šampióna, no potom prehral vo vzájomnej odvete.
Fury sa po 16-mesačnej pauze v apríli prezentoval dominantným víťazstvom na body nad Rusom Arslanbekom Machmudovom a okamžite vyzval Joshuu, ktorý bol na zápase prítomný.
Namiesto očakávanej "bitky" na štadióne Tottenhamu Hotspur nasledovala medzi nimi iba slovná výmena, počas ktorej Joshua provokatívne vyhlásil: "Som šéf, pamätaj si to. Ty pre mňa pracuješ."
Joshouov promotér Eddie Hearn potom vyhlásil: "Podpísané, zapečatené, potvrdené! Súboj AJ vs. Fury sa uskutoční."
Zdroj: SITA.sk - Fury sa do ringu vráti v auguste v Dubline. Súboj proti Joshuovi by sa mal tiež uskutočniť do konca roka © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Nadal šokoval priznaním, ktoré tajil počas úspešnej kariéry. Táto deformácia mu spôsobovala veľké bolesti – FOTO
Nadal šokoval priznaním, ktoré tajil počas úspešnej kariéry. Táto deformácia mu spôsobovala veľké bolesti – FOTO
<< predchádzajúci článok
Šatan zhodnotil účinkovanie Slovákov na MS. Panovala spokojnosť s tvrdou hrou Pospíšilovcov či mladíkmi? – VIDEO, FOTO
Šatan zhodnotil účinkovanie Slovákov na MS. Panovala spokojnosť s tvrdou hrou Pospíšilovcov či mladíkmi? – VIDEO, FOTO