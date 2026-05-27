|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 27.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Iveta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. mája 2026
Šatan zhodnotil účinkovanie Slovákov na MS. Panovala spokojnosť s tvrdou hrou Pospíšilovcov či mladíkmi? – VIDEO, FOTO
Na Slovensku sa uskutočnia majstrovstvá sveta v roku 2029. V pláne je prestavba tímu, aby spomenutý šampionát na domácej pôde bol nezabudnuteľný a úspešný.
Zdieľať
27.5.2026 (SITA.sk) - Na Slovensku sa uskutočnia majstrovstvá sveta v roku 2029. V pláne je prestavba tímu, aby spomenutý šampionát na domácej pôde bol nezabudnuteľný a úspešný.
Slovenskí hokejisti ukončili svoju púť na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku už v základnej skupine B. Do štvrťfinále sa neprebojovali druhý rok po sebe.
Po štyroch výhrach a 11 bodoch prišli tri prehry s favoritmi z Česka, Kanady a Švédska. Hoci hrali vyrovnane a občas aj lepšie ako súper, no na zisk ďalšieho potrebného bodu to nestačilo.
Mladý tím si však zaslúži uznanie, nazbieral skúsenosti a v budúcnosti z toho môže ťažiť. Podobne o tom premýšľa aj prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan.
"Druhý rok po sebe sme mali veľmi mladý tím. Dojem aj predvedená hra boli teraz veľmi dobré. Mrzí nás, že v posledných troch zápasoch sme mali aktivitu, ale aj krátky výpadok, ktorý nás stál duely. Všade nám chýbal kúsok, aby sme sa dostali do štvrťfinále," povedal pre web sport.sk.
Hoci prvotný dojem z toho, že sa hokejisti spod Tatier nedostali do vyraďovacej časti, je sklamanie, páčili sa mu bojovnosť a výkony tímu.
Zväz nebol jediný, ktorý podal podnet na rozhodcov. "Arbitri mohli možno urobiť niektoré veci lepšie, ale na to sa nedá vyhovárať. Niekedy jednoducho športové šťastie chýba. Dostali sme na to odpoveď a v posledných dvoch zápasoch sme dostali českého rozhodcu. Čo na to mám povedať?"
Hra bratov Pospíšilovcov bola dôležitá v tom, že ťahala celú formáciu. "Bojovali a niekedy to bolo s emóciami, ale to je v poriadku. Emócie do hokeja patria. Ich emócie boli na uzde, nebolo to nič, čo by vadilo. Do súbojov to prinášalo správny náboj. Bolo to podporené aj gólmi a efektivitou. Sme spokojní s mladými aj s tým, ako starší hráči ako bratia Pospíšilovci, Mislav Rosandič či kapitán Marek Hrivík ťahali tím."
Nováčikovia na svetovom šampionáte svoju úlohu zvládli nad očakávania. "Bolo tam veľa pozitívneho, aj pasáže, kde nám trochu veci ušli. To je však celkom bežné, keď má mužstvo priemer 25 rokov," priznal Šatan.
Spokojný je aj s trénerom Vladimírom Országhom. "Craig Ramsay mal svoju éru, kedy zmenil našu filozofiu a dal šancu mladým hráčom. Od minulého roku je koučom Országh a zvláda to výborne. Videli ste, ako nad očakávania sme zvládli olympiádu."
Na Slovensku sa uskutočnia majstrovstvá sveta v roku 2029. V pláne je prestavba tímu, aby spomenutý šampionát na domácej pôde bol nezabudnuteľný a úspešný.
"Minulý aj tento rok bolo veľa ospravedlneniek od starších hráčov, či už pre únavu, alebo zohralo úlohu to, že bola olympijská sezóna, mali rodinné dôvody či dôvody ohľadom kontraktov. Veľa hráčov neprišlo a dalo šancu mladým hráčom, ktorí by sa inak na majstrovstvá nedostali.
Bolo to tak minulý aj tento rok. Možno sme nedosiahli štvrťfinále, ale urobili sme investíciu do budúcna. Verím, že sa to v priebehu dvoch či troch rokov ukáže. Lebo títo hráči už nebudú mať premiéru na majstrovstvách. A nemôžeme vždy budovať tím z 25 hráčov, musíme mať 40 či 45 hráčov, ktorých keď zavoláme, tak budeme vedieť, že vedia podať dobré výkony a hrať na medzinárodnej úrovni," dodal šéf SZĽH a bývalý reprezentačný útočník.
Zdroj: SITA.sk - Šatan zhodnotil účinkovanie Slovákov na MS. Panovala spokojnosť s tvrdou hrou Pospíšilovcov či mladíkmi? – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
>>> Všetko o MS v hokeji 2026
Slovenskí hokejisti ukončili svoju púť na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku už v základnej skupine B. Do štvrťfinále sa neprebojovali druhý rok po sebe.
Po štyroch výhrach a 11 bodoch prišli tri prehry s favoritmi z Česka, Kanady a Švédska. Hoci hrali vyrovnane a občas aj lepšie ako súper, no na zisk ďalšieho potrebného bodu to nestačilo.
Mladý tím si však zaslúži uznanie, nazbieral skúsenosti a v budúcnosti z toho môže ťažiť. Podobne o tom premýšľa aj prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan.
Sťažnosti na rozhodcov
"Druhý rok po sebe sme mali veľmi mladý tím. Dojem aj predvedená hra boli teraz veľmi dobré. Mrzí nás, že v posledných troch zápasoch sme mali aktivitu, ale aj krátky výpadok, ktorý nás stál duely. Všade nám chýbal kúsok, aby sme sa dostali do štvrťfinále," povedal pre web sport.sk.
Hoci prvotný dojem z toho, že sa hokejisti spod Tatier nedostali do vyraďovacej časti, je sklamanie, páčili sa mu bojovnosť a výkony tímu.
Zväz nebol jediný, ktorý podal podnet na rozhodcov. "Arbitri mohli možno urobiť niektoré veci lepšie, ale na to sa nedá vyhovárať. Niekedy jednoducho športové šťastie chýba. Dostali sme na to odpoveď a v posledných dvoch zápasoch sme dostali českého rozhodcu. Čo na to mám povedať?"
Mladícka dravosť so skúsenosťami
Hra bratov Pospíšilovcov bola dôležitá v tom, že ťahala celú formáciu. "Bojovali a niekedy to bolo s emóciami, ale to je v poriadku. Emócie do hokeja patria. Ich emócie boli na uzde, nebolo to nič, čo by vadilo. Do súbojov to prinášalo správny náboj. Bolo to podporené aj gólmi a efektivitou. Sme spokojní s mladými aj s tým, ako starší hráči ako bratia Pospíšilovci, Mislav Rosandič či kapitán Marek Hrivík ťahali tím."
Nováčikovia na svetovom šampionáte svoju úlohu zvládli nad očakávania. "Bolo tam veľa pozitívneho, aj pasáže, kde nám trochu veci ušli. To je však celkom bežné, keď má mužstvo priemer 25 rokov," priznal Šatan.
Spokojný je aj s trénerom Vladimírom Országhom. "Craig Ramsay mal svoju éru, kedy zmenil našu filozofiu a dal šancu mladým hráčom. Od minulého roku je koučom Országh a zvláda to výborne. Videli ste, ako nad očakávania sme zvládli olympiádu."
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/hokej-slovensko-svedsko-na-ms-v-hokeji-2026-fotografie/">Ako Slovensko na MS v hokeji 2026 prehralo so Švédskom. Chromiak dal na 1:0 a Hrivík na 2:3, ale bod sme nezískali (fotografie)
Investícia do budúcna
Na Slovensku sa uskutočnia majstrovstvá sveta v roku 2029. V pláne je prestavba tímu, aby spomenutý šampionát na domácej pôde bol nezabudnuteľný a úspešný.
"Minulý aj tento rok bolo veľa ospravedlneniek od starších hráčov, či už pre únavu, alebo zohralo úlohu to, že bola olympijská sezóna, mali rodinné dôvody či dôvody ohľadom kontraktov. Veľa hráčov neprišlo a dalo šancu mladým hráčom, ktorí by sa inak na majstrovstvá nedostali.
Bolo to tak minulý aj tento rok. Možno sme nedosiahli štvrťfinále, ale urobili sme investíciu do budúcna. Verím, že sa to v priebehu dvoch či troch rokov ukáže. Lebo títo hráči už nebudú mať premiéru na majstrovstvách. A nemôžeme vždy budovať tím z 25 hráčov, musíme mať 40 či 45 hráčov, ktorých keď zavoláme, tak budeme vedieť, že vedia podať dobré výkony a hrať na medzinárodnej úrovni," dodal šéf SZĽH a bývalý reprezentačný útočník.
Zdroj: SITA.sk - Šatan zhodnotil účinkovanie Slovákov na MS. Panovala spokojnosť s tvrdou hrou Pospíšilovcov či mladíkmi? – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Fury sa do ringu vráti v auguste v Dubline. Súboj proti Joshuovi by sa mal tiež uskutočniť do konca roka
Fury sa do ringu vráti v auguste v Dubline. Súboj proti Joshuovi by sa mal tiež uskutočniť do konca roka
<< predchádzajúci článok
West Ham po vypadnutí z Premier League nemusí riešiť trénerskú otázku. Portugalský odborník sa rozhodol zostať
West Ham po vypadnutí z Premier League nemusí riešiť trénerskú otázku. Portugalský odborník sa rozhodol zostať