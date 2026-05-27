Streda 27.5.2026
Meniny má Iveta
27. mája 2026
Nadal šokoval priznaním, ktoré tajil počas úspešnej kariéry. Táto deformácia mu spôsobovala veľké bolesti – FOTO
Aby si udržal kondíciu, tak užíval protizápalové lieky, ktoré viedli k dvom perforáciám jeho čriev. Bývalý španielsky tenista Rafael Nadal v novom filmovom dokumente o jeho živote a úspešnej ...
27.5.2026 (SITA.sk) - Aby si udržal kondíciu, tak užíval protizápalové lieky, ktoré viedli k dvom perforáciám jeho čriev.
Bývalý španielsky tenista Rafael Nadal v novom filmovom dokumente o jeho živote a úspešnej kariére ukázal aj niečo, čo roky pred verejnosťou tajil.
Legenda, ktorá sa môže chváliť ziskom 22 grandslamových titulov, zavesila raketu na klinec v roku 2024. Jedným z dôvodov bolo aj množstvo zranení, ktoré musel prekonať.
No jedno z nich nikdy neukázal, tajil to a nechal si to len pre seba a členov svojho tímu či rodiny. Ide o deformáciu na chodidle.
Konkrétne je to diagnóza Muller-Weissovho syndrómu. Toto zriedkavé degeneratívne ochorenie chodidla spôsobuje kolaps tarzálnej navikulárnej kosti, čo vedie časom k jej deformácii.
Problém sa objavil už v roku 2005, len štyri roky po tom, čo sa Nadal stal profesionálom. Lekári si spočiatku mysleli, že ide možno o zlomenú kosť.
Mýlili sa a v dokumente Španiel ukázal fotografiu, ktorá ukazuje veľkú vydutinu navrchu nohy. Priznal, že ak by neriskoval so svojím zdravím, získal by o 10 až 12 grandslamových titulov menej.
"Počas mojej kariéry som musel robiť rozhodnutia o svojom zdraví, ktoré boli na hranici toho, čo bolo prijateľné," uviedol 39-ročný rodák z Malorky.
Aby si udržal kondíciu, tak užíval protizápalové lieky, ktoré viedli k dvom perforáciám jeho čriev. "Bolo obdobie, keď som žil s neustálou bolesťou. A bolo veľa dní, keď som sa s fyzioterapeutom hádal o tom, či mám užívať protizápalové lieky alebo nie."
Spočiatku rozhodol jeho lekár o ich užívaní, no neskôr o tom rozhodoval výlučne Nadal. "V konečnom dôsledku viem, že je to pre moje telo škodlivé," dodal v dokumente s tým, že ak by bol počas kariéry úplne zdravý, mohla vyzerať úplne inak.
Zdroj: SITA.sk - Nadal šokoval priznaním, ktoré tajil počas úspešnej kariéry. Táto deformácia mu spôsobovala veľké bolesti – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Menej by vyhral
Užíval lieky
