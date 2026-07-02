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02. júla 2026
Fury už pozná miesto a meno súpera pre najbližší duel. Proti komu nastúpi v príprave na duel proti Joshuovi?
Tagy: Box Charitatívny zápas
Bývalý šampión v ťažkej váhe Tyson Fury absolvuje charitatívny súboj v thajskej Pattayi. Britský boxer Tyson Fury už v druhej polovici júla nastúpi v thajskej Pattayi proti Poliakovi Mariuszovi ...
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2.7.2026 (SITA.sk) - Bývalý šampión v ťažkej váhe Tyson Fury absolvuje charitatívny súboj v thajskej Pattayi.
Britský boxer Tyson Fury už v druhej polovici júla nastúpi v thajskej Pattayi proti Poliakovi Mariuszovi Wachovi. Zápas na 12 kôl bude súčasťou jeho prípravy na očakávaný zápas s Anthonym Joshuom a bude mať charitatívny rozmer.
Tridsaťsedemročný Fury je dvojnásobný svetový šampión v ťažkej váhe. Súboj proti 46-ročnému Wachovi, ktorý má prezývku "Viking", sa uskutoční 24. júla na Max Muay Thai Stadium v Pattayi a bude zaznamenaný pre televíznu sériu na Netflixe.
Celý výťažok zo zápasu bude venovaný miestnym deťom postihnutým hladom a bezdomovectvom.
Fury ukončil kariéru po druhej prehre s ukrajinským majstrom Oleksandrom Usykom koncom roku 2024, no po ročnej pauze oznámil návrat na scénu. Preslávil sa najmä tým, že v roku 2015 zosadil z trónu dlhoročného šampióna Vladimira Klička a vyniká neuveriteľnou rýchlosťou pri výške 206 centimetrov.
Jeho zápas proti Wachovi má slúžiť ako "rozcvička" pred zápasom s Joshuom, ktorý sa očakáva ešte tento rok.
Zdroj: SITA.sk - Fury už pozná miesto a meno súpera pre najbližší duel. Proti komu nastúpi v príprave na duel proti Joshuovi? © SITA Všetky práva vyhradené.
Britský boxer Tyson Fury už v druhej polovici júla nastúpi v thajskej Pattayi proti Poliakovi Mariuszovi Wachovi. Zápas na 12 kôl bude súčasťou jeho prípravy na očakávaný zápas s Anthonym Joshuom a bude mať charitatívny rozmer.
Tridsaťsedemročný Fury je dvojnásobný svetový šampión v ťažkej váhe. Súboj proti 46-ročnému Wachovi, ktorý má prezývku "Viking", sa uskutoční 24. júla na Max Muay Thai Stadium v Pattayi a bude zaznamenaný pre televíznu sériu na Netflixe.
Celý výťažok zo zápasu bude venovaný miestnym deťom postihnutým hladom a bezdomovectvom.
Fury ukončil kariéru po druhej prehre s ukrajinským majstrom Oleksandrom Usykom koncom roku 2024, no po ročnej pauze oznámil návrat na scénu. Preslávil sa najmä tým, že v roku 2015 zosadil z trónu dlhoročného šampióna Vladimira Klička a vyniká neuveriteľnou rýchlosťou pri výške 206 centimetrov.
Jeho zápas proti Wachovi má slúžiť ako "rozcvička" pred zápasom s Joshuom, ktorý sa očakáva ešte tento rok.
Zdroj: SITA.sk - Fury už pozná miesto a meno súpera pre najbližší duel. Proti komu nastúpi v príprave na duel proti Joshuovi? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Box Charitatívny zápas
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