Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 2.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Berta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

02. júla 2026

Fury už pozná miesto a meno súpera pre najbližší duel. Proti komu nastúpi v príprave na duel proti Joshuovi?


Tagy: Box Charitatívny zápas

Bývalý šampión v ťažkej váhe Tyson Fury absolvuje charitatívny súboj v thajskej Pattayi. Britský boxer Tyson Fury už v druhej polovici júla nastúpi v thajskej Pattayi proti Poliakovi Mariuszovi ...



Zdieľať
tyson fury 676x489 2.7.2026 (SITA.sk) - Bývalý šampión v ťažkej váhe Tyson Fury absolvuje charitatívny súboj v thajskej Pattayi.


Britský boxer Tyson Fury už v druhej polovici júla nastúpi v thajskej Pattayi proti Poliakovi Mariuszovi Wachovi. Zápas na 12 kôl bude súčasťou jeho prípravy na očakávaný zápas s Anthonym Joshuom a bude mať charitatívny rozmer.

Tridsaťsedemročný Fury je dvojnásobný svetový šampión v ťažkej váhe. Súboj proti 46-ročnému Wachovi, ktorý má prezývku "Viking", sa uskutoční 24. júla na Max Muay Thai Stadium v Pattayi a bude zaznamenaný pre televíznu sériu na Netflixe.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Celý výťažok zo zápasu bude venovaný miestnym deťom postihnutým hladom a bezdomovectvom.

Fury ukončil kariéru po druhej prehre s ukrajinským majstrom Oleksandrom Usykom koncom roku 2024, no po ročnej pauze oznámil návrat na scénu. Preslávil sa najmä tým, že v roku 2015 zosadil z trónu dlhoročného šampióna Vladimira Klička a vyniká neuveriteľnou rýchlosťou pri výške 206 centimetrov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Jeho zápas proti Wachovi má slúžiť ako "rozcvička" pred zápasom s Joshuom, ktorý sa očakáva ešte tento rok.


Zdroj: SITA.sk - Fury už pozná miesto a meno súpera pre najbližší duel. Proti komu nastúpi v príprave na duel proti Joshuovi? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Box Charitatívny zápas
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Portugalský talent West Hamu sa v Londýne sťahuje do Tottenhamu, ktorý za Fernandesa zaplatí mastnú sumu
<< predchádzajúci článok
Legendárny Matthäus vie, prečo Nemci vypadli tak skoro. Hráči boli na dovolenke s rodinami a nie na MS

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 