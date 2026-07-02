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 24hod.sk    Šport

02. júla 2026

Portugalský talent West Hamu sa v Londýne sťahuje do Tottenhamu, ktorý za Fernandesa zaplatí mastnú sumu


Tagy: Premier League

Portugalský stredopoliar Mateus Fernandes mení zamestnávateľa, ďaleko sa však sťahovať nebude. Mladý portugalský stredopoliar Mateus Fernandes prestúpil v Anglicku z West Hamu United do Tottenhamu ...



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soccer_tottenham fernandes_421_2 676x451 2.7.2026 (SITA.sk) - Portugalský stredopoliar Mateus Fernandes mení zamestnávateľa, ďaleko sa však sťahovať nebude.


Mladý portugalský stredopoliar Mateus Fernandes prestúpil v Anglicku z West Hamu United do Tottenhamu Hotspur. Informovali o tom oba londýnske kluby.

West Ham v ostatnej sezóne zostúpil z Premier League, Tottenham sa zachránil aj na úkor "kladivárov". Dvadsaťjedenročný Fernandes prišiel do Londýna v roku 2025 a jeho aktuálny prestup je údajne klubovým rekordom s čiastkou 85 miliónov libier, čo je v prepočte takmer 100 miliónov eur.

Mladý talent prichádza do Tottenhamu v čase, keď sa tréner Roberto de Zerbi snaží prestavať tím, ktorý minulú sezónu iba tesne unikol zostupu. Fernandes zdôraznil, že ho výrazne ovplyvnil rozhovor s De Zerbim a jeho vízia hry. Letnou posilou Hotspur sa stal aj Martin Dúbravka. ktorý by mal v tíme plniť funkciu brankárskej dvojky.

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"Tottenham je veľký klub a hlavný tréner bol kľúčový dôvod, prečo som sa rozhodol prísť. Pozeráme sa na futbal rovnakým spôsobom – na ihrisku ako silný tím, s bojovnosťou a energiou, aby sme vyhrali každý zápas," prezradil.

Fernandes v Anglicku hral najprv v Southamptone, predtým vyrastal v akadémii Sportingu Lisabon. Reprezentačný debut absolvoval v marci 2026, no nie je súčasťou národného tímu Portugalska na majstrovstvách sveta.

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Tréner De Zerbi vyzdvihol Fernandesove schopnosti. "Obdivujem Mateusa dlhodobo, pretože kombinuje kvalitu v hre s intenzitou a inteligenciou, ktoré sú veľmi dôležité v našom štýle hry. Napriek nízkemu veku má už skúsenosti z Premier League, kde ukázal kvalitu a stabilitu. Je pohodlný pod tlakom, dokáže posunúť loptu dopredu, tvrdo pracuje pre tím a má odvahu rozhodnúť v ťažkých momentoch. Verím, že toto je ideálne prostredie na jeho ďalší rozvoj a som nadšený, že s ním môžem pracovať," uviedol taliansky kouč.


Zdroj: SITA.sk - Portugalský talent West Hamu sa v Londýne sťahuje do Tottenhamu, ktorý za Fernandesa zaplatí mastnú sumu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League
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