|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 2.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Berta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. júla 2026
Legendárny Matthäus vie, prečo Nemci vypadli tak skoro. Hráči boli na dovolenke s rodinami a nie na MS
Prítomnosť členov rodiny mohla pre hráčov znamenať jediné - dovolenku namiesto svetového šampionátu. Bývalý nemecký futbalista Lothar Matthäus sa vyjadril k šokujúcemu vypadnutiu národného tímu ...
Zdieľať
2.7.2026 (SITA.sk) - Prítomnosť členov rodiny mohla pre hráčov znamenať jediné - dovolenku namiesto svetového šampionátu.
Bývalý nemecký futbalista Lothar Matthäus sa vyjadril k šokujúcemu vypadnutiu národného tímu na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike a Mexiku.
Uviedol prekvapivé príčiny, ktoré mohli viesť k senzačnej prehre po penaltovom rozstrele s Paraguajom, ktorý sa v osemfinále stretne s Francúzskom.
Podľa 65-ročného bývalého záložníka za to môžu manželky a partnerky hráčov. V družstve panovali nezhody, pretože ich rozptyľovalo plánovanie ciest pre svojich blízkych.
Matthäus sa ocitol v podobnej situácii, keď bol kapitánom Nemecka na MS v roku 1994. "Nemyslím si, že to bolo tentoraz až také iné. Je toho veľa na spracovanie, na ihrisku aj mimo neho. Manželky, rodiny, všetci boli zapojení," povedal pre Bild.
Ak by sa rodinní príslušníci pripojili k svojim milovaným až v prebiehu turnaja, nemuseli by sa takéto starosti riešiť prakticky od začiatku do skorého konca na turnaji.
Futbalisti riešili cestovanie a rezervácie hotelov, čo sa síce neobjavilo v médiách, no Matthäus vie, že to tak bolo. "Istý hráč sa hneval na druhého, pretože matka jedného hráča mohla letieť s nimi ako aj manželka a deti. Ostatní museli ísť komerčným letom," prezradil.
Prítomnosť členov rodiny mohla pre hráčov znamenať jediné - dovolenku namiesto svetového šampionátu. Nemecká legenda, ktorá má na konte 150 štartov za národným tím a vyhrala Euro 1980 a MS 1990, priblížila, že v kádri bolo veľa nepokoja.
"Pozornosť sa jednoducho nesústredila na tieto majstrovstvá sveta. Vždy to bol voľný rodinný deň a ďalší voľný rodinný deň. Ani dva týždne neboli v USA a už tam boli všetky ich rodiny. Ak by tím niečo dosiahol, mohli priletieť až na štvrťfinále," dodal Matthäus.
Zdroj: SITA.sk - Legendárny Matthäus vie, prečo Nemci vypadli tak skoro. Hráči boli na dovolenke s rodinami a nie na MS © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalý nemecký futbalista Lothar Matthäus sa vyjadril k šokujúcemu vypadnutiu národného tímu na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike a Mexiku.
Uviedol prekvapivé príčiny, ktoré mohli viesť k senzačnej prehre po penaltovom rozstrele s Paraguajom, ktorý sa v osemfinále stretne s Francúzskom.
Podľa 65-ročného bývalého záložníka za to môžu manželky a partnerky hráčov. V družstve panovali nezhody, pretože ich rozptyľovalo plánovanie ciest pre svojich blízkych.
Riešili iné starosti
Matthäus sa ocitol v podobnej situácii, keď bol kapitánom Nemecka na MS v roku 1994. "Nemyslím si, že to bolo tentoraz až také iné. Je toho veľa na spracovanie, na ihrisku aj mimo neho. Manželky, rodiny, všetci boli zapojení," povedal pre Bild.
Ak by sa rodinní príslušníci pripojili k svojim milovaným až v prebiehu turnaja, nemuseli by sa takéto starosti riešiť prakticky od začiatku do skorého konca na turnaji.
Futbalisti riešili cestovanie a rezervácie hotelov, čo sa síce neobjavilo v médiách, no Matthäus vie, že to tak bolo. "Istý hráč sa hneval na druhého, pretože matka jedného hráča mohla letieť s nimi ako aj manželka a deti. Ostatní museli ísť komerčným letom," prezradil.
Prítomnosť členov rodiny mohla pre hráčov znamenať jediné - dovolenku namiesto svetového šampionátu. Nemecká legenda, ktorá má na konte 150 štartov za národným tím a vyhrala Euro 1980 a MS 1990, priblížila, že v kádri bolo veľa nepokoja.
"Pozornosť sa jednoducho nesústredila na tieto majstrovstvá sveta. Vždy to bol voľný rodinný deň a ďalší voľný rodinný deň. Ani dva týždne neboli v USA a už tam boli všetky ich rodiny. Ak by tím niečo dosiahol, mohli priletieť až na štvrťfinále," dodal Matthäus.
Zdroj: SITA.sk - Legendárny Matthäus vie, prečo Nemci vypadli tak skoro. Hráči boli na dovolenke s rodinami a nie na MS © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Fury už pozná miesto a meno súpera pre najbližší duel. Proti komu nastúpi v príprave na duel proti Joshuovi?
Fury už pozná miesto a meno súpera pre najbližší duel. Proti komu nastúpi v príprave na duel proti Joshuovi?
<< predchádzajúci článok
Mladí slovenskí tenisti sú strieborní na ME družstiev do 14 rokov, Slovenky tesne bez medaily
Mladí slovenskí tenisti sú strieborní na ME družstiev do 14 rokov, Slovenky tesne bez medaily