Niektoré kluby sú proti pokračovaniu Premier League na neutrálnych štadiónoch, vraj by to nebolo férové

Potrebný je súhlas účastníkov i vlády

Väčšina klubov má obavy

Otázne sú aj končiace zmluvy hráčov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.5.2020 - Anglická futbalová Premier League má už tri kluby, ktoré sú proti pokračovaniu súťaže na neutrálnych štadiónoch.V predchádzajúcich dňoch sa proti návrhu postavili Aston Villa a Brighton, teraz sa k ním pridal aj Watford. Podľa šéfa klubu Scotta Duxburyho by sa tým narušila férovosť a športová integrita ligy.O tom, či sa PL bude môcť dohrávať aj na neutrálnych štadiónoch, by mali účastníci súťaže hlasovať v pondelok a aby túto možnosť schválili, musí za hlasovať 14 z 20 účastníkov.Spomenuté tri kluby verejne prezentovali svoj negatívny postoj k danej otázke, sporný je minimálne nateraz názor ďalších účastníkov. Na to, aby mohla sezóna 2019/2020 v Premier League pokračovať, je okrem iného potrebný aj súhlas vlády."Chápeme a rešpektujeme, že dohrávať by sa malo bez fanúšikov na štadiónoch. O tom nemusíme debatovať. Avšak, nemôžeme súhlasiť s tým, že domáce súboje nebudeme hrať na svojom štadióne, čím by sme prišli o výhodu známeho prostredia. Je to fér? Má to niečo spoločné s integritou športu? Podľa nás nie," povedal Duxbury pre periodikum The Times.Prestávka v anglickej Premier League trvá od 13. marca a pokračovať nebude skôr ako v júni. Väčšine klubov zostáva do konca ročníka odohrať ešte 9 ligových zápasov."Minimálne šesť klubov má obavy z nápadu odohrať akúsi deväťkolovú miniligu na neutrálnych štadiónoch. Myslíme si však, že ich je ešte viac. Vedenie súťaže by malo pracovať na tom, aby zmenšila naše obavy v tomto smere. Ak by sa za takých podmienok začala a odohrala nová sezóna, bolo by to férové riešenie. Podľa nových pravidiel však dohrať štvrtinu ročníka je niečo úplne iné," myslí si Duxbury.Nápad hrať mimo štadiónov účastníkov PL vznikol po tom, ako viaceré kluby zaznamenali úvahy fanúšikov, že napriek zatvoreným tribúnam by počas domácich zápasov tímov našli cestu k arénam a fandili by svojim miláčikom takouto formou.Pred prípadným dohrávaním súťaže musia v lige doriešiť aj to, ako predĺžiť zmluvy s hráčmi, ktorí mali kontrakty iba do konca júna. Je totiž viac ako zrejmé, že do toho termínu sa nepodarí dohrať sezónu.