Futbalista sa chcel vykúpať v rieke, napadol a zožral ho krokodíl (video)

3.8.2023 -

Futbalovú scénu v stredoamerickej Kostarike zasiahla obrovská tragédia. Tamojšieho 29-ročného futbalistu Jesúsa Alberta Lópeza Ortiza z klubu Deportivo Rio Canas počas kúpania v rieke napadol a zožral krokodíl. Referuje o tom web sport.pl s odvolaním sa na britský The Sun.Počas celého roka sú teploty v Kostarike pomerne vysoké a pohybujú sa v rozpätí od 23 do 26 stupňov Celzia, pričom v lete býva ešte teplejšie.Spomenutý futbalista sa v sobotu rozhodol, že sa pôjde schladiť do neďalekej rieky, ale, žiaľ, kúpanie sa pre neho skončilo tragicky. Na internete sa dokonca objavil záber, na ktorom vidieť, ako krokodíl pláva vo vode s telom obete v čeľustiach.Policajti museli zviera zastreliť, aby dokázali získať telo zosnulej osoby. Po hráčovi zostala manželka a dve malé deti.