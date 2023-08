Verstappen je podľa poradcu Red Bullu momentálne neporaziteľný, len jeden triumf ho delí od vyrovnania rekordu

Nezdolateľný Verstappen

Historický rekord

2.8.2023 (SITA.sk) - Úradujúci dvojnásobný majster sveta monopostov F1 Max Verstappen je podľa poradcu tímu Red Bull Helmuta Marka momentálne nezdolateľný.Dvadsaťpäťročný Holanďan vedie v šampionáte jazdcov po 12 pretekoch sezóny 2023 o 125 bodov pred tímovým kolegom Sergiom Pérezom z Mexika a smeruje na tretím titulom za sebou.Marko si myslí, že len dvaja piloti súčasnej F1 by mohli byť k Verstappenovi bližšie ako Pérez."Byť druhý za Maxom je ako víťazstvo. Nikto nie je na rovnakej úrovni ako on, možno Fernando Alonso Lewis Hamilton by boli bližšie. Momentálne ho však nikto nemôže zdolať," skonštatoval už 80-ročný niekdajší rakúsky pretekár v najnovšej epizóde podcastu F1 Nation, citoval ho web f1.com.Verstappen si na nedeľňajšej Veľkej cene Belgicka predĺžil víťaznú sériu na osem pretekov a len jeden triumf ho delí od vyrovnania rekordu Nemca Sebastiana Vettela z roku 2013."Treba brať do úvahy, aký dobrý je Max. Dokáže šetriť pneumatiky a stále ísť veľmi rýchlo. Dobre číta preteky a vo všetkom je oveľa lepší ako súperi. Je neuveriteľné, čo všetko v hlave zvláda. Je skutočne výnimočný," vyzdvihol Marko produkt svojej jazdeckej akadémie.Tím Red Bull ovládol všetkých 12 podujatí od začiatku tejto sezóny a celkovo už 13 za sebou, čím prekonal historický rekord McLarenu z roku 1988. V Pohári konštruktérov vedie o 256 bodov pred druhým Mercedesom "Výkony celého tímu sú neuveriteľné - pilotov, mechanikov aj stratégov. Chcel by som pokračovať bez letnej prestávky, ale tvrdo pracujúci ľudia ako mechanici si potrebujú oddýchnuť," dodal Helmut Marko.