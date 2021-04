Zlatan Ibrahimovič má na krku problém, hrozí mu pokuta aj trojročný zákaz činnosti

Hrozí mu koniec kariéry

Zakázaný podiel v stávkových spoločnostiach

27.4.2021 (Webnoviny.sk) - Európska futbalová únia (UEFA) otvorila vyšetrovanie švédskeho útočníka Zlatana Ibrahimoviča , ktorý údajne vlastní 10-percentný podiel vo švédskej stávkovej spoločnosti Bethard so sídlom na Malte.Už v polovici apríla prinieslo švédske periodikum Aftonbladet správu o tom, že Ibrahimovič nevlastní akcie na svoje meno, ale na svoju firmu Unknown AB. Pre Švédov podiel Ibrahimoviča v spoločnosti Bethard potvrdil jej generálny riaditeľ Erik Sharp aj Maltský úrad pre registráciu spoločností a firiem."Etická a disciplinárna komisia UEFA začala vyšetrovanie možného porušenia predpisov pánom Zlatanom Ibrahimovičom tým, že má finančné záujmy v stávkovej spoločnosti," uvádza sa v stanovisku UEFA.Ak sa potvrdí, že útočník AC Miláno, ktorý okrem lopty v šestnástke súpera ako magnet priťahuje občas aj problémy, vlastní akcie v jednej zo švédskych stávkových spoločností, neminie ho zrejme vysoká pokuta a možno až trojročný zákaz hrať futbal na súťažnej úrovni. To by v prípade čoskoro 40-ročného hrotového útočníka znamenalo takmer stopercentne koniec kariéry.Uvedené konanie je totiž v rozpore s predpismi Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) aj Európskej futbalovej únie (UEFA). "Najväčšie inštitúcie svetového futbalu FIFA a UEFA dôrazne zakazujú svojim hráčom disponovať vlastníckym podielom v stávkových spoločnostiach. V prípade dokázaného priestupku v tejto veci hrozí hráčovi pokuta minimálne 100-tisíc švajčiarskych frankov a trojročný zákaz všetkých činností súvisiacich s profesionálnym futbalom," cituje pravidlá FIFA a UEFA web švajčiarskeho denníka Blick.Ibrahimovič v tejto sezóne napriek zdravotným problémom a prekonaniu ochorenia COVID-19 nastrieľal vo farbách AC Miláno vo všetkých súťažiach 17 gólov a v tabuľke najlepších kanonierov Serie A mu patrí s 15 zásahmi desiata priečka. AC Miláno je aj jeho zásluhou na piatom mieste tabuľky s mankom 13 bodov na mestského rivala Inter, od druhej priečky však AC delia len dva body. Nedávno sa Ibahimovič po piatich rokoch vrátil aj do švédskej reprezentácie, kde v úvodných zápasoch kvalifikácie MS 2022 pomohol severanom k dvom víťazstvám dvoma gólovými prihrávkami. A Švédi budú na ME súpermi Slovákov v základnej E-skupine.