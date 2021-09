Futbalisti Bayernu opäť degradovali v Lige Majstrov Barcelonu, podľa Piquého jeho tím na viac nemá (video)

Výsledok je neférový

15.9.2021 (Webnoviny.sk) - Mal to byť šláger úvodného hracieho dňa novej sezóny Ligy majstrov , ale zostalo to tak len na papieri. Presne 13 mesiacov po historickom debakli FC Barcelona od Bayernu Mníchov (2:8) vo štvrťfinále uplynulého ročníka LM sa v rovnakej súťaži zrodila ďalšia hladká prehra Kataláncov.Tentoraz to bolo "iba" 0:3, ale v domácom prostredí, a už bez Lionela Messiho či Antoina Griezmanna , ktorí pred pár týždňami prestúpili do francúzskeho konkurenta PSG , resp. Atlética Madrid Pohľad na štatistiky zápasu je veľavravný. Kým hráči Barcelony ani raz nevystrelili na bránku súpera, Mníchovčania premenili sedem striel na tri góly a celkovo v streleckých pokusoch dominovali 17:5. "Je to také, aké to je, naša súčasná realita. Na viac nemáme. Ak sa nám však vrátia zranení hráči, budeme lepší," posťažoval sa skúsený obranca FC Barcelona Gerard Piqué Menej sebakritický bol ďalší obranca FCB Eric García ."Myslím si, že výsledok je neférový. Pri prvom góle súpera sa lopta odrazila odo mňa a pri druhom zasa od žrde k Lewandowskému. Nemali sme prehrať takým vysokým skóre. Samozrejme, mali sme proti sebe možno najlepší európsky tím a vedeli sme, že to bude náročné, ale toto sme si nezaslúžili,"Kým hráči Barcelony sa v koncovke trápili, poľský kanonier FC Bayern Robert Lewandowski opäť predviedol streleckú pohotovosť. Dvoma gólmi vylepšil svoje skóre z ostatných 17 zápasov v Lige majstrov na 22 zásahov a Bayern zostal nezdolaný aj devätnástykrát na ihrisku súpera v sérii. Rekordná šnúra obsahuje 15 víťazstiev a 4 remízy."Keď prídete na Camp Nou a hráte proti Barcelone, musíme rátať s odporom a prejaviť rešpekt pred súperom. Tento zápas sme však mali pod kontrolou a trojbodový cieľ sme splnili," uviedol Robert Lewandowski. Ďalší strelec gólu Thomas Müller stroho poznamenal: "Výsledkom 3:0 sme vyslali jasný signál. Mohli sme však streliť ešte ďalšie dva góly. Bola to zábava, zápas sme si užívali."Podľa BBC sa FC Bayern nachádza v prechodovej fáze po odchode úspešného trénera Hansiho Flicka a nástupe Juliana Nagelsmanna . Nie všetko zatiaľ funguje podľa predstáv, ale na mladého trénera má britský portál iba slová chvály."Má len 34 rokov, ale talent aj nástroje na to, aby z Bayernu urobil opäť veľkého uchádzača o celkový triumf v Lige majstrov. Ak zápas v Barcelone jeho hráči odohrali na treťom prevodovom stupni, ako to bude vyzerať, keď zaradia päťku?," napísal portál BBC Sport."Mali sme problémy len v úvodných ôsmich minútach. Potom sme hrali dobre a výborne sme bránili. Vždy je dobré uchovať si čisté konto a keď k tomu pridáte kvalitu v útoku, vyjde z toho skvelý výsledok," uviedol Nagelsmann.