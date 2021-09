Futbalisti Spartaka hladko postúpili v Pate do ďalšieho kola Slovenského pohára, proti Seredi bude hrať aj Škrtel

Povinná jazda

Škrtel si oblečie prvýkrát dres

Nebol v stopercentnom stave

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.9.2021 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Spartaka Trnava bez problémov postúpili do 4. kola Slovenského pohára, keď na ihrisku štvrtoligistu FC Pata zvíťazili 4:0. Aktuálne druhý tím Fortuna ligy strelil tri góly už v úvodnej štvrťhodine zásluhou Martina Bukatu, Kelvina Boatenga a Saymona Cabrala.Na konečných 4:0 pre favorita upravil v poslednej minúte zápasu mladý Nigérijčan Bamidele Yusuf. Zápas sa hral vo sviatočnej atmosfére, na tribúnach sa tiesnilo vyše 2-tisíc divákov.Tréner Trnavy Michal Gašparík nechal odpočívať viacerých hráčov základnej zostavy, prvýkrát dostali v základnej zostave šancu Američan Zyen Jones a Sýrčan Ammar Ramadan. Najmä Ramadan bol aktívny, pripravil tretí gól Cabralovi a po faule na neho sa v závere kopal pokutový kop. Po dlhšom čase nastúpil v obrane uzdravený Kristián Koštrna, hoci hral na na ľavej strane namiesto pravej."Na zápas som sa tešil. Po zdravotnej stránke som sa cítil fajn, ale sú tam resty v kondícii. S mužstvom trénujem iba týždeň, postupom času kondícia nabehne naspäť," zhodnotil Koštrna na klubovom webe. "Bola to povinná jazda, nechceli sme nič podceniť. Našťastie sme dali rýchly gól, pridali druhý a tretí, a potom sa zápas už len dohrával. Určite však nemôžem povedať, že by sme sa v obranu nudili,“ povedal ďalší trnavský obranca Gergely Tumma.Najzaujímavejšia informácia utorkového popoludnia sa netýkala pohárového duelu v Pate, ale nadchádzajúceho piatkového súboja 8. kola Fortuna ligy. V ňom Trnava privíta Sereď a jeho súčasťou bude aj jedna veľká klubová premiéra. Dres Trnavy si prvýkrát v súťažnom zápase po zranení oblečie bývalý reprezentačný kapitán Martin Škrtel "Koštrna ešte v piatok hrať nebude, videli sme, že kondične sa trocha trápil, ale v základnej zostave už nastúpi Škrtel," potvrdil Gašparík. To isté vzápätí zdupľoval aj Koštrna: "Chcem pozvať divákov, aby nás podporili. Potrebujeme ich na každý zápas, nielen na tie väčšie. Môžu sa tešiť na to, že bude hrať aj Martin Škrtel. Uvidia ho naživo a zároveň nás budú hnať za tromi bodmi."Štvornásobný najlepší futbalista Slovenska Škrtel v auguste prestúpil do Trnavy, ale ešte nebol v stopercentnom zdravotnom stave. Preto spočiatku nehral, iba trénoval. Dosiaľ posledný súťažný zápas 104-násobný reprezentant SR odohral ešte vlani v decembri v drese Basaksehiru. Ťažko sa však zranil počas súboja 15. kola tureckej Super Lig Basaksehir - Kasimpasa (2:2), keď mu praskla achilovka na ľavej nohe.Sezóna sa pre Škrtela skončila a definitívne sa vzdal aj myšlienky na návrat do reprezentácie. V januári rozviazal zmluvu s Basaksehirom a sústredil sa na náročnú rekonvalescenciu. Neskôr sa rozhodol pre návrat na Slovensko a dohodol sa s Trnavou.