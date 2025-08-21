|
Štvrtok 21.8.2025
Meniny má Jana
Denník - Správy
20. augusta 2025
Futbalisti Kajrat Almaty, ktorí vyradili z kvalifikácie Ligy majstrov Slovan Bratislava, remizovali v prvom zápase play-off s Celticom Glasgow 0:0.
Milan Škriniar odohral celý zápas za Fenerbahçe Istanbul, ktoré doma remizovalo s Benficou Lisabon takisto 0:0.
Play-off o Ligu majstrov, prvé zápasy:
FC Bazilej – FC Kodaň 1:1 (1:1)
14. Shaqiri – 45+3. Gabriel Pereira
FK Bodø/Glimt – Sturm Graz 5:0 (3:0)
7. Hogh, 10. Bjortuft, 25. Saltnes, 54. Evjen, 79. Bowing (vl.)
Celtic Glasgow – Karjat Almaty 0:0 (0:0)
Fenerbahçe SK – Benfica Lisabon 0:0 (0:0)
