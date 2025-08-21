|
21. augusta 2025
HOKEJISTA ROKA 2025: Slafkovský chce lepší rok ako predošlý,Fehérváry verí, že stihne štart
Slafkovský vyhral anketu po rokoch 2022 a vlaňajšku. Tretí triumf pritom dosiahol vo veku len 21 rokov.
Zdieľať
Juraj Slafkovský ovládol tretíkrát v kariére anketu Hokejista roka, no tentokrát tesne pred Martinom Fehérvárym. Hetrik ho potešil a verí, že to nebol jeho posledný triumf. Zaslúžiť si ho chce aj výkonmi v nasledujúcej sezóne, v ktorej by chcel ešte viac prispieť k výsledkom Montrealu v NHL. Druhý muž v poradí ankety sa pred novou sezónou stále trápi so zranením z play off a verí, že sa čo najskôr dostane na ľad, aby stihol štart novej sezóny vo Washingtone Capitals.
Slafkovský vyhral anketu po rokoch 2022 a vlaňajšku. Tretí triumf pritom dosiahol vo veku len 21 rokov. „Myslím si, že je to super. Keď sa na to teraz pozriem, tak to bola celkom vydarená sezóna. Dostali sme sa do play off a aj po osobnej stránke to bolo, síce len trošičku, ale lepšie. Ďakujem všetkým, ktorí mi pomáhali, rodine, kamarátom, trénerom, spoluhráčom, proste všetkým. Verím, že som túto cenu nevyhral poslednýkrát, ale aj, že sa tu budeme striedať s ďalšími hráčmi,“ povedal po stredajšom vyhlásení ankety, z ktorej si tak ako vlani prebral aj ocenenie pre najlepšieho útočníka.
V uplynulej sezóne sa stal s 51 bodmi (18+33) najproduktívnejším Slovákom základnej časti NHL, keď si vytvoril osobné maximá v asistenciách a bodoch, i keď tam mal oproti ročníku 2023/24 navyše len jeden. Prvýkrát však mal pozitívnu bilanciu plus/mínus (+4) a najmä, premiérovo si zahral v play off. Jeho Montreal prehral v 1. kole s Washingtonom 1:4 na zápasy a Slafkovský v nich strelil dva góly. „Vždy verím, že tá nasledujúca sezóna bude lepšia ako tá predošlá. Najradšej by som bol, keby to tak bolo každý rok. Myslím, že som trénoval dostatočne a pripravoval som sa celé leto na to, aby to bolo lepšie, ale je zbytočné o tom rozprávať. To uvidíme, až keď začneme prvý zápas. Každý rok chcem byť silnejší, rýchlejší a aby som mal väčšiu výdrž,“ uviedol.
S dvoma cenami odišiel z galavečera aj Martin Fehérváry. Okrem triumfu medzi obrancami sa stal druhým najlepším slovenským hokejistom za uplynulú sezónu. Obranca Washingtonu zažil najlepšiu z piatich sezón v drese Capitals. V 81 dueloch základnej časti nazbieral 25 bodov (5+20), 18 plusiek a často odchádzal zo zápasov ako najvyťaženejší zadák tímu. V kategórii medzi obrancami triumfoval po tretí raz za sebou. „Som rád za túto cenu, ďakujem za hlasy. Chalani okolo mňa mali dobré sezóny, preto som rád, že som dostal trofej práve ja. Vždy je príjemné, keď človeka ocenia a hlavne v tej našej kategórii,“ vyhlásil a k tesnému súboju so Slafkovským dodal: „Slavo ich ešte zopár bude mať, tak dúfam, že aj mne sa niekedy podarí vyhrať. Je to pre mňa aj taká motivácia byť lepší a posunúť sa ešte ďalej.“
Oproti Slafkovskému však má za sebou oveľa náročnejšie obdobie. V predposlednom zápase základnej časti totiž utrpel zranenie, musel na operáciu menisku a nezasiahol do play off. Capitals po postupe cez Montreal vypadli v 2. kole s Carolinou (1:4). Dvadsaťpäťročný obranca má stále problémy a ešte nevie, kedy sa opäť dostane na ľad. „Už by som bol rád, keby som tam bol, ale nechcem nič unáhliť. Chcem byť s tým kolenom rozumnejší. Pevne verím, že nie je ohrozený štart sezóny, no mal som už mesiac trénovať na ľade, takže človek nikdy nevie. Mám tam menší zápal a neviem sa ho zbaviť,“ opísal svoju situáciu.
Pre oboch by mal byť jedným z vrcholov nadchádzajúcej sezóny olympijský turnaj v Miláne, kde sa po dvanástich rokoch opäť predstavia hráči z najlepšej ligy sveta. „Samozrejme sa na olympiádu teším, ale pre mňa je teraz priorita, aby som bol zdravý a potom sa môžem pozerať ďalej,“ uviedol.
V stredu sa dostalo pocty aj bývalému zadákovi a víťazovi Stanleyho pohára Zdenovi Chárovi, ktorého uviedli do slovenskej hokejovej Siene slávy. „Zdeno je perfektný príklad pre všetky mladšie generácie ako veľký líder a športovec. Dosiahol úspechy aké dosiahol. Som rád, že som mohol byť súčasťou tímu, v ktorom bol on. Síce som s ním nikdy nehral, ale mal som ho tam pri sebe a mohol som si vypočuť jeho rady,“ dodal Fehérváry.
