|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 20.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Anabela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. augusta 2025
Hokejista roka 2025: Ocenenie získal druhýkrát po sebe Juraj Slafkovský
Ocenenie Hokejista roka získal druhýkrát po sebe Juraj Slafkovský, v hlasovaní vyhral pred druhým Martinom Fehérvárym a tretím Martinom Gernátom.
Zdieľať
Stal sa i najlepším útočníkom, najlepším obrancom bol Fehérváry, najlepším brankárom Samuel Hlavaj a najlepšou hokejistkou Nela Lopušanová.
Slafkovský sa stal najlepším hokejistom roka aj v rokoch 2022 a 2024. V poslednej sezóne zlepšil svoje bodové maximum v NHL, keď za Montreal získal 51 bodov v 79 zápasoch.
Druhý v kategórii najlepší hokejista a zároveň najlepší obranca Martin Fehérváry z Washingtonu taktiež zaznamenal bodovo najlepšiu sezónu s 25 bodmi.
Tretí najvyšší počet hlasov v hlasovaní o najlepšieho hokejistu Slovenska dostal obranca Martin Gernát, ktorý hrá v KHL.
Najlepší slovenský brankár Samuel Hlavaj odchytal väčšinu sezóny v AHL ako brankár so zmluvou v NHL s Minnesotou Wild.
Cenu Pavla Demitru pre najlepšieho hráča do 20 rokov získal Dalibor Dvorský. V minulej sezóne debutoval v NHL i na majstrovstvách sveta.
Sedemnásťročná Nela Lopušanová získala ocenenie pre najlepšiu hokejistku po druhýkrát v kariére. Patrí medzi najtalentovanejšie hokejistky na svete, v minulej sezóne sa zúčastnila na olympijskej kvalifikácii, MS žien i do 18 rokov.
Cenu pre najlepšieho rozhodcu udelili Petrovi Stanovi, cenu pre najlepšieho trénera Milanovi Bartovičovi z klubu Vlci Žilina a cenu fair play hráčom a zástupcom klubov extraligy.
Súčasťou ceremoniálu bolo uvedenie bývalého hokejistu Zdena Cháru a dlhoročného metodika Pavla Siroťáka do Siene slávy Slovenského zväzu ľadového hokeja.
Hokejista roka 2025 – výsledky ankety:
Hokejista roka: 1. Juraj Slafkovský, 2. Martin Fehérváry, 3. Martin Gernát
Najlepší brankár: 1. Samuel Hlavaj, 2. Jaroslav Janus, 3. Stanislav Škorvánek
Najlepší obranca: 1. Martin Fehérváry, 2. Erik Černák, 3. Martin Gernát
Najlepší útočník: 1. Juraj Slafkovský, 2. Marián Studenič, 3. Martin Pospíšil
Najlepší hráč do 20 rokov: 1. Dalibor Dvorský, 2. Michal Prádel, 3. Juraj Pekarčík
Najlepší rozhodca: 1. Peter Stano, 2. Vladimír Baluška, 3. Oto Durmis
Najlepšia hokejistka: 1. Nela Lopušanová, 2. Lucia Halušková, 3. Janka Hlinková
Najlepší tréner: 1. Milan Bartovič, 2. Dan Ceman, 3. Vladimír Országh
Súvisiace články:
NHL: Slafkovský si prvýkrát zahrá v play off, Montreal spečatil postup (video) (17. 4. 2025)
NHL: Slafkovský sa priblížil asistenciou k svojmu bodovému rekordu v NHL. (VIDEO ) (12. 4. 2025)
NHL: Slafkovský oslávil 21. narodeniny gólom, asistenciou i víťazstvom (video) (30. 3. 2025)
VEĽKÝ ÚSPECH: Slafkovský získal 100. bod, v Seattli strelil dva góly (video) (13. 3. 2025)
Slafkovský vyrovnal pred svojimi 21. narodeninami rekord Canadiens (12. 3. 2025)
SLAFKOVSKÝ ZAŽIARIL V NHL: K víťazstvu prispel gólom a dvoma asistenciami (video) (12. 3. 2025)
NHL: Slafkovský skóroval a stal sa prvou hviezdou duelu, Fehérváry 1+1 (video) (23. 2. 2025)
Video: Slafkovský skóroval, Washington s Fehérvárym zdolal Calgary (29. 1. 2025)
NHL: Slafkovský pridal dva body a prekonal zápis Henriho Richarda (26. 1. 2025)
NHL: Slafkovský strelil piaty gól v sezóne, Montreal vyhral v Dallase 3:1 (video) (17. 1. 2025)
Prečítajte si tiež
Zdena Cháru uviedli do Siene slávy Slovenského zväzu ľadového hokeja