 Šport

20. augusta 2025

Hokejista roka 2025: Ocenenie získal druhýkrát po sebe Juraj Slafkovský


Ocenenie Hokejista roka získal druhýkrát po sebe Juraj Slafkovský, v hlasovaní vyhral pred druhým Martinom Fehérvárym a tretím Martinom Gernátom.



Hokejista roka 2025: Ocenenie získal druhýkrát po sebe Juraj Slafkovský

Stal sa i najlepším útočníkom, najlepším obrancom bol Fehérváry, najlepším brankárom Samuel Hlavaj a najlepšou hokejistkou Nela Lopušanová.

Slafkovský sa stal najlepším hokejistom roka aj v rokoch 2022 a 2024. V poslednej sezóne zlepšil svoje bodové maximum v NHL, keď za Montreal získal 51 bodov v 79 zápasoch.

Druhý v kategórii najlepší hokejista a zároveň najlepší obranca Martin Fehérváry z Washingtonu taktiež zaznamenal bodovo najlepšiu sezónu s 25 bodmi.

Tretí najvyšší počet hlasov v hlasovaní o najlepšieho hokejistu Slovenska dostal obranca Martin Gernát, ktorý hrá v KHL.

Najlepší slovenský brankár Samuel Hlavaj odchytal väčšinu sezóny v AHL ako brankár so zmluvou v NHL s Minnesotou Wild.

Cenu Pavla Demitru pre najlepšieho hráča do 20 rokov získal Dalibor Dvorský. V minulej sezóne debutoval v NHL i na majstrovstvách sveta.

Sedemnásťročná Nela Lopušanová získala ocenenie pre najlepšiu hokejistku po druhýkrát v kariére. Patrí medzi najtalentovanejšie hokejistky na svete, v minulej sezóne sa zúčastnila na olympijskej kvalifikácii, MS žien i do 18 rokov.

Cenu pre najlepšieho rozhodcu udelili Petrovi Stanovi, cenu pre najlepšieho trénera Milanovi Bartovičovi z klubu Vlci Žilina a cenu fair play hráčom a zástupcom klubov extraligy.

Súčasťou ceremoniálu bolo uvedenie bývalého hokejistu Zdena Cháru a dlhoročného metodika Pavla Siroťáka do Siene slávy Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Hokejista roka 2025 – výsledky ankety:

Hokejista roka: 1. Juraj Slafkovský, 2. Martin Fehérváry, 3. Martin Gernát
Najlepší brankár: 1. Samuel Hlavaj, 2. Jaroslav Janus, 3. Stanislav Škorvánek
Najlepší obranca: 1. Martin Fehérváry, 2. Erik Černák, 3. Martin Gernát
Najlepší útočník: 1. Juraj Slafkovský, 2. Marián Studenič, 3. Martin Pospíšil
Najlepší hráč do 20 rokov: 1. Dalibor Dvorský, 2. Michal Prádel, 3. Juraj Pekarčík
Najlepší rozhodca: 1. Peter Stano, 2. Vladimír Baluška, 3. Oto Durmis
Najlepšia hokejistka: 1. Nela Lopušanová, 2. Lucia Halušková, 3. Janka Hlinková
Najlepší tréner: 1. Milan Bartovič, 2. Dan Ceman, 3. Vladimír Országh


Zdena Cháru uviedli do Siene slávy Slovenského zväzu ľadového hokeja

