Liga majstrov: Lewandowski zariadil triumf Bayernu, Chelseu spasil Lukaku

Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili v utorkovom šlágri E-skupiny Ligy majstrov na ihrisku FC Barcelona 3:0. Bavorov poslal do vedenia v 33. minúte Thomas Müller, po prestávke uzavrel skóre dvoma gólmi Robert Lewandowski. Aj obhajca titulu FC Chelsea odštartoval najprestížnejšiu klubovú súťaž triumfom, doma zdolal Zenit Petrohrad 1:0.





Liga majstrov - sumáre:

Na Camp Nou bol Bayern v prvom polčase lepší, v 19. minúte mal prvú veľkú šancu Sané, ale ter Stegen jeho strelu vyrazil. Bavori išli do vedenia po strele Müllera, ktorý sa oprel do lopty z 20 metrov, tá sa ešte obtrela o Garciu a brankár domácich na zmenu smeru nemal šancu zareagovať. Aj po prestávke sa hralo podľa nôt hostí, ich triumf poistil Lewandowski v 56. minúte, keď doklepol do siete strelu Musialu, ktorá sa odrazila od žrde. Ten istý hráč sa presadil po rýchlej akcii aj päť minút pred koncom duelu.Chelsea sa v prvom polčase proti Petrohradu trápila, hostia hrali v defenzíve veľmi organizovane. Po prestávke si však neustrážila center Azpilicuetu do šestnástky a Romelu Lukaku hlavou rozhodol.Juventus zdolal Malmö 3:0, o víťazstvo hostí sa postarali Alex Sandro, Alvaro Morata a Paulo Dybala už v prvom polčase.Prehrou odštartoval skupinovú fázu Manchester United. Na ihrisku švajčiarskeho Young Boys Bern podľahol 1:2. V zápase F-skupiny ho poslal do vedenia Cristiano Ronaldo, no "červení diabli" dohrávali bez obrancu Aarona Wan-Bissaku, ktorý v 35. minúte videl po hrubom faule červenú kartu. Domáci po prestávke vyrovnali zásluhou Moumiho Ngamaleua na 1:1 a v nadstavenom čase rozhodol Theoson Jordan Siebatcheu.Ronalda v 13. minúte krásne vysunul jeho krajan Fernandes a portugalský kanonier poslal loptu medzi brankárove nohy. Brankár hostí de Gea potom musel vyraziť strelu Fassnachta, na druhej strane mal ďalšiu šancu opäť Ronaldo. Po vylúčení Wan Bissaku tréner hostí Solskjaer preskupil rozostavenie, po prestávke mohli ísť jeho zverenci do vedenia. Po zákroku na Ronalda skúmal VAR penaltovú situáciu, ale faul nepotvrdil. Viac z hry však mali po vylúčení obrancu hostí domáci hráči a v 66. minúte zaslúžene vyrovnali zásluhou Ngamaleua. V závere de Gea najskôr vyškriabal strelu Laupera tesne nad brvno. V nadstavenom čase mu však poslal "malú domov" Lingaard, no lopta išla pomaly a Siebatcheu ju poslal ponad brankára - 2:1.Divoký prvý polčas videli diváci v Seville, bieloruský arbiter Kulbakov v ňom nariadil až štyri pokutové kopy. Prvý zahrával hosťujúci Adeyemi, ktorého aj faulovali, ale loptu poslal vedľa pravej žrde. Adeyemiho potom faulovala domáca obrana aj v 20. minúte, loptu si na biely bod postavil Luka Sučič a bezpečne premenil - 0:1. No Adeyemiho faulovali domáci aj po tretí raz, Sučič však v 37. minúte poslal loptu iba do žrde. O päť minút neskôr po faule na Youssefa En-Nesyriho kopali penaltu aj domáci, Ivan Rakitič z nej vyrovnal. Po prestávke už góly nepadli, domáci dohrávali od 50. minúty bez vylúčeného En-Nesyriho.



E-skupina

Dynamo Kyjev - Benfica Lisabon 0:0



FC Barcelona - Bayern Mníchov 0:3 (0:1)



Góly: 33. Müller, 56. a 85. Lewandowski







tabuľka:



1. Bayern 1 1 0 0 3:0 3



2. Dynamo Kyjev 1 0 1 0 0:0 1



3. Benfica 1 0 1 1 0:0 1



4. FC Barcelona 1 0 0 1 0:3 0







F-skupina



Young Boys Bern - Manchester United 2:1 (0:1)



Góly: 66. Ngamaleu, 90+5. Siebatcheu - 13. Ronaldo, ČK: 35. Wan-Bissaka (Manchester)





Villarreal CF - Atalanta Bergamo 2:2 (1:1)



Góly: 39. Trigueros, 73. Groeneveld – 6. Freuler, 83. Gosens, ČK: 84. Coquelin (Villareal)





tabuľka:



1. Young Boys 1 1 0 0 2:1 3



2. Atalanta 1 0 1 0 2:2 1



3. Villarreal 1 0 1 0 2:2 1



4. Manchester 1 0 0 1 1:2 0





G-skupina



FC Sevilla - RB Salzburg 1:1 (1:1)



Gól: 42. Rakitič (z 11 m) - 21. Sučič (z 11 m), ČK: 50. En-Nesyri (Sevilla)





OSC Lille – VfL Wolfsburg 0:0



ČK: 62. Brooks (Wolfsburg)





tabuľka:



1. Salzburg 1 0 1 0 1:1 1



2. Sevilla 1 0 1 0 1:1 1



3. Lille 1 0 1 0 0:0 1



4. Wolfsburg 1 0 1 0 0:0 1





H-skupina



Malmö FF - Juventus Turín 0:3 (0:3)



Góly: 23. Alex Sandro, 43. Dybala (z 11 m), 45.+1 Morata





Chelsea Londýn - Zenit Petrohrad 1:0 (0:0)



Gól: 69. Lukaku





tabuľka:



1. Juventus 1 1 0 0 3:0 3



2. Chelsea 1 1 0 0 1:0 3



3. Zenit 1 0 0 1 0:1 0



4. Malmö FF 1 0 0 1 0:3 0