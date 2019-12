Sagan absolvuje v roku 2020 tri veľké podujatia, plánuje štart na OH

Peter Sagan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Peter Sagan, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolbermoor 4. decembra (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan potvrdil, že v nasledujúcom roku bude štartovať na troch veľkých podujatiach. V sezóne 2020 absolvuje Giro d'Italia, Tour de France a predstaví sa aj na olympijských hrách v Tokiu.Trojnásobný majster sveta už dávnejšie oznámil svoju účasť na Gire a Tour. Štart na OH 2020 je však ešte pozoruhodnejšia téma, náročný profil cestných pretekov s hromadným štartom totiž vyhovuje skôr vrchárom. Navyše olympijské preteky sú na programe iba sedem dní po vyvrcholení Tour de France so slávnostným dojazdom na Elyzejských poliach. Líder tímu Bora-Hansgrohe koketoval v minulosti s myšlienkou, že v Tokiu by mohol rovnako ako v Riu 2016 štartovať v súťaži horských cyklistov, napokon sa na OH 2020 predstaví vo svojom hlavnom odvetví."Pre mňa sa sezóna skončí po Tour a olympiáde, takže bude trvať iba šesť mesiacov. Bude to však náročných šesť mesiacov," zdôraznil Sagan počas prezentácie svojho tímu v nemeckom meste Kolbermoor. Sezónu začne 26. januára na argentínskych pretekoch Vuelta a San Juan. "Sezónu odštartujem v Argentíne, potom bude nasledovať sústredenie vo vysokej nadmorskej výške, ďalej klasiky, ďalší tréningový kemp, Giro, opäť ďalší kemp a potom Tour de France," načrtol budúcosezónny program.Sagan sa pred štyrmi rokmi rozhodol pre štart v súťaži horských cyklistov na OH 2016 v Riu, keďže cestné preteky boli pre neho príliš náročné. Napokon ich vyhral jeho tradičný rival z jednorazových klasík Greg Van Avermaet. Aj keď v Tokiu očakáva podobne ťažký profil trate, plánuje byť 25. júla na štarte. "Budú to pomerne náročné preteky. Na olympiáde však nikdy neviete, ako to vypáli, takže sa to oplatí vyskúšať," uviedol Sagan rozhovore pre portál Cyclingnews.