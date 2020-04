Futbalová legenda Maldini sa podelil o svoje skúsenosti s Covid-19, podľa neho nejde o bežnú chrípku

Maldiniho skúsenosť s Covid-19

Nemal problémy s dýchaním

16.4.2020 - Do týždňa sa koronavírusu zbavím. Takto talianska futbalová legenda Paolo Maldini zareagovala po tom, ako jej diagnostikovali ochorenie COVID-19. Po približne štyroch týždňoch však aj 51-ročný niekdajší hráč AC Miláno priznal, že táto pliaga ho poriadne vyžmýkala."Okamžite som pochopil, že to nie je bežná chrípka. Mal som veľké bolesti a nepretržite horúčku nad 38,5 stupňa, čo som nikdy predtým nezažil," prezradil Maldini, ktorý sa nakazil spolu so synom Danielom.Bývalý vynikajúci obranca a momentálne člen predstavenstva AC Miláno ďalej popísal vlastný zážitok s nepríjemnou chorobou."Snažil som sa trénovať v posilňovni, ale po desiatich minútach som už nevládal. A nebolo to preto, že mám takmer 52 rokov. Poznám svoje telo, toto bolo niečo nové," dodal pre Corriere della Sera, citoval ho aj britský Daily Mail.Maldini aj jeho syn Daniel sa už momentálne cítia lepšie. Prezradil, že počas liečby nemal problémy s dýchaním."Ešte sa občas vyskytne strata chuti a čuchu. Nemusel som brať antivírusové lieky, pretože som mal dýchanie v poriadku. Liečil som sa výlučne užívaním paracetamolu," zakončil Paolo Maldini.