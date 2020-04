Škrtel a Hubočanom sa prebojovali medzi najlepších legionárov ruskej ligy zo strednej a východnej Európy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.4.2020 - Niekdajšie defenzívne stálice slovenskej futbalovej reprezentácie Martin Škrtel a Tomáš Hubočan sa ocitli v ideálnej jedenástke najlepších legionárov histórie najvyššej ruskej súťaže Premier League, ktorí pochádzajú zo strednej a východnej Európy.Okrem nich sú vo vybranej spoločnosti štyria Česi, traja Poliaci a takisto jeden Bulhar a Maďar.Web sportbox.ru zaradil v najlepšej jedenástke medzi tri žrde poľského brankára Wojciecha Kowalewského. Pred neho umiestnil štvorčlennú obranu, kde okrem Škrtela a Hubočana figurujú český stopér Martin Jiránek a poľský ľavý bek Maciej Rybus.Na pozícii defenzívneho záložníka operuje Čech Jiří Jarošík, v sezóne 2018/2019 asistent Davida Holoubka v MFK Ružomberok. Ďalšími stredopoliarmi sú Bulhar Georgi Pejev, Poliak Grzegorz Krychowiak a Maďar Balázs Dzsudzsák. V útoku sa nachádza česká dvojička Jan Koller - Tomáš Necid.Martin Škrtel pôsobil v Rusku v rokoch 2004-2008, keď hrával za Zenit Petrohrad. Krátko po jeho odchode do anglického FC Liverpool prišiel do petrohradského tímu Tomáš Hubočan. Ten v Zenite pobudol až do roku 2014, ďalšie dve sezóny si v Rusku hral za Dinamo Moskva.