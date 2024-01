Futbalový Slovan Bratislava odmieta „mediálny lynč“ po tom, ako odohral prípravný zápas proti Dinamu Moskva

„Odsudzujeme akékoľvek násilie, akýkoľvek vojnový konflikt kdekoľvek na svete či napadnutie jedného štátu druhým vrátane Ukrajiny Ruskom. Všetci v Slovane Bratislava si želáme mier,“ píše klub a pripomína, ako pomohol Ukrajine a ľuďom, ktorí museli v dôsledku vojny opustiť svoje domovy.

Slovan tvrdí, že rok poskytoval 200 Ukrajincom ubytovanie a že skupina Grafobal po vypuknutí vojny zamestnala 70 Ukrajincov, poskytla im ubytovanie a naďalej zamestnáva viac než polovicu z uvedeného počtu. Spoločnosť GGT podľa stanoviska venovala Ukrajine humanitárnu pomoc vo výške viac než 100 000 eur.

„Pre utečencov pred vojnou sme zabezpečovali pitný režim na hraniciach v podobe minerálok a 5000 balíčkov s potravinami a hygienickými potrebami pre matky s deťmi. Na rozdiel od kritikov a tých, ktorí nás súdia, aj reálne pomáhame,“ uviedol Kmotrík mladší, generálny riaditeľ klubu.

„Športovci nemôžu za to, odkiaľ pochádzajú. Nemali by byť diskriminovaní za to, kde sa narodili. Nebudeme ich odsudzovať či diskriminovať na základe národnosti alebo pôvodu a tento postoj nebudeme ani do budúcna meniť.“

„Odmietame teda tento mediálny lynč,“ dodal a vysvetlil, ako prišlo k zápasu s Dinamom: „Od agentúry sme obdržali zoznam klubov, ktoré sa v Katare v danom čase nachádzajú na hernom sústredení. Spomedzi nich si realizačný tím na čele s hlavným trénerom vybral súperov. (…) Neporušili sme tým žiadne pravidlá ani reglementy, odohrali sme legitímny prípravný duel a za naším rozhodnutím si stojíme,“ povedal.

„Rešpektujeme rozhodnutie Slavie Praha, s ktorou sme mali pôvodne dohodnutú generálku. Nestotožňujeme sa však s dôvodmi, ktoré zástupcovia Slavie uviedli,“ dodal.