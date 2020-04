Futbalový tréner Klopp po rokoch priznal strach, že to v FC Liverpool nezvládne a vyhodia ho

Stagnujúci tím pretvoril na stroj na víťazstvá

Klopp presvedčil o svojich kvalitách

Vlastníci klubu mu verili aj po prehrách

Vytúžený ligový titul je v súčasnosti otázny

24.4.2020 - V zrkadle jeho neskorších úspechov sa to možno javí ako zbytočná skromnosť, ale taká je pravda. Uznávaný nemecký futbalový tréner Jürgen Klopp sa po príchode do FC Liverpool reálne obával, že to v tradičnom anglickom klube s veľkým tlakom na výsledky nezvládne a vyhodia ho."Predtým ma v kariére nikdy predčasne nezbavili trénerského kontraktu, nemal som s tým žiadne skúsenosti. Prišiel som do tímu najvyššej úrovne a ak by som sa dostatočne rýchlo neadaptoval, asi by sa ma zbavili," uviedol 52-ročný rodák zo Stuttgartu pre TV Sky.Klopp prišiel do Liverpoolu v októbri 2015, keď pri kormidle vystriedal Brendana Rodgersa. Za štyri roky vtlačil mužstvu svoju trénerskú pečať a najmä výkonnostne stagnujúci tím pretvoril na dobre fungujúci stroj na víťazstvá.Výsledkom sú celkové triumfy v Lige majstrov, Európskom superpohári aj majstrovstvách sveta klubov FIFA. Zároveň je FC Liverpool veľmi blízko k zisku prvého majstrovského titulu v Premier League po dlhých 30 rokoch.Nebyť koronakrízy a núteného prerušenia sezóny, už by ho futbalisti z mesta Beatles zrejme dávno oslavovali. Pred nútenou prestávkou mali na čele tabuľky náskok 25 bodov pred obhajcom titulu Manchestrom City."Vedel som, že zmeny sa nedejú za jednu noc. Každý chcel hneď víťazstvá, ale ja som požiadal o trpezlivosť a čas na splnenie cieľov," vysvetlil tréner v charakteristických okuliaroch s hrubým rámom.Netrvalo dlho a Klopp presvedčil o svojich kvalitách amerických vlastníkov tímu Fenway Sports Group."Dostal som čas. Cítil som, že do mňa vložili dôveru. Pochopili, že všetko je na správnej ceste. Potom už o mnou vytýčenej ceste nepochybovali ani sekundu," doplnil Klopp, cituje ho aj športový web laola1.at.Nemecký tréner nemal definitívne vyhraté, lebo prvému ozaj veľkému triumfu predchádzali tri bolestivé finálové prehry.V roku 2016 jeho tím neuspel vo finále Európskej ligy s FC Sevilla (1:3) a v anglickom Ligovom pohári s Manchestrom City po strelách zo značky pokutového kopu (1:3 v rozstrele, pozn.). Do tretice výsledok 1:3 sa zrodil aj vo finále Ligy majstrov 2018, keď Kloppovi zverenci takto podľahli v Kyjeve hráčom Realu Madrid.O rok neskôr už prišlo vytúžené finálové víťazstvo v LM nad Tottenhamom 2:0. Bol to prvý veľký triumf pre "The Reds" po 14 rokoch."Po finálovej prehre s Realom mi už ľudia začali pripomínať, že vlastníci klubu prestanú byť zhovievaví. Opak bol pravda, vo vnútri klubu sa nič také nedialo. Naďalej mi verili," doplnil Klopp.Sezóna 2019/2020 sa pre FC Liverpool dlho vyvíjala ako z príjemného sna. Rok a dva mesiace trvajúca šnúra nezdolanosti, v domácom prostredí 22 víťazstiev v neprerušenej sérii a na čele tabuľky luxusný náskok pred všetkými konkurentmi v boji o titul.Lenže potom sa prestalo hrať a prednosť dostala záchrana ľudí v nemocniciach. V súčasnej mimoriadnej situácii s koronavírusom je stále otázne, či sa hráči FC Liverpool dočkajú vytúženého ligového titulu po 30 rokoch. Premier League sa pôvodne mala skončiť 17. mája, ale je čoraz pravdepodobnejšie, že do tohto dátumu sa opätovne ani len nezačne hrať."Nesťažujme sa na to, aké máme problémy, keď sedíme doma a nemôžeme robiť to, čo predtým. Je omnoho viac ľudí tam vonku s oveľa väčšími problémami ako sú tie naše. Momentálne sa o situácii s koronavírusom nedá povedať nič pozitívne okrem toho, že sa z toho musíme poučiť," skonštatoval pred časom Klopp.