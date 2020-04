Zdeno Chára patrí medzi najlepších obrancov profiligy, jednotkou sa stal Bobby Orr

Chára v elitnej šestnástke

Najlepší európsky obranca

Najlepší obrancovia NHL podľa Super 16 od roku 1967:

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.4.2020 - Ďalšia historická anketa o NHL a ďalšia pocta pre Zdena Cháru. Hokejová skupina Super 16 tentoraz vyberala najlepších obrancov profiligy od začiatku expanzívnej éry v roku 1967 a slovenský obor na korčuliach sa dostal do 16-členného výberu na konečné štrnáste miesto. Z aktívnych hráčov sa medzi smotánku najlepšie brániacimi hráčmi prebojoval už len Švéd Erik Karlsson na šestnástu priečku.Medzi najlepších sa nedostal napríklad Duncan Keith, ktorý sa v uplynulom desaťročí stal so Chicagom trikrát šampiónom Stanleyho pohára a v NHL odohral vyše 1100 zápasov.Logicky Chára a Karlsson sú jediní dvaja z elitnej šestnástky, ktorí ešte nemajú svoje miesto v Sieni slávy NHL. V prípade 43-ročného kapitána Bostonu je to však zrejme len otázka času po ukončení jeho kariéry.Zostavovatelia ankety prideľovali hráčom od šestnásť po jeden bod podľa svojich preferencií. Štrnásť odborníkov sa jasne zhodlo, že najlepší obranca modernej histórie je Bobby Orr s celkovým počtom 224 bodov.Druhého v poradí Švéda Nicklasa Lidströma ocenili 198 bodmi. Najlepší Európan Lidström tesne o 2 body zdolal Raya Bourqua, štvrtý skončil Larry Robinson, piaty Paul Coffey a šiesty Denis Potvin.Najlepšiemu Američanovi Chrisovi Cheliosovi patrí siedma priečka so 130 bodmi a pred štrnástym Chárom s 31 bodmi sa už nenachádza žiadny Európan.Legendu Bostonu Bobbyho Orra prezývali aj "Najlepší útočník medzi obrancami." V 675 zápasoch počas 12 sezón v NHL nazbieral 915 bodov za 270 gólov a 645 asistencií, čo ho v produktivite radí na 11. miesto medzi obrancami."Lenže jeho kariéru ostro limitovali problémy s kolenami a každý z obrancov v historickom poradí pred ním odohral v profilige minimálne o 403 zápasov viac. Ak použijeme štatistiku hráčov s minimom 600 odohraných zápasov, tak Orrovi s priemerom 1,39 bodu na zápas patrí štvrtá priečka v súčte obrancov aj útočníkov. Orr sa stal držiteľom Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu NHL osemkrát po sebe v rokoch 1967 - 1975 a to hovorí za všetko," informoval oficiálny portál NHL.1. Bobby Orr (Kan./Boston, Chicago) 224 bodov2. Nicklas Lidström (Švéd./Detroit) 1983. Ray Bourque (Kan./Boston, Colorado) 1964. Larry Robinson (Kan./Montreal, Los Angeles) 1625. Paul Coffey (Kan./Edmonton, Pittsburgh, Los Angeles, Detroit, Hartford, Philadelphia, Chicago, Carolina, Boston) 1606. Denis Potvin (Kan./New York Islanders) 1567. Chris Chelios (USA/Montreal, Chicago, Detroit) 1308. Brian Leetch (USA/New York Rangers, Toronto, Boston) 105, ...*14. Zdeno Chára (SR/New York Islanders, Ottawa, Boston) 31, ...*16. Erik Karlsson (Švéd./Ottawa, San Jose) 26