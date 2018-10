Futsalisti Lučenca túžia v hlavnom kole LM doma mútiť postupové vody

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Program 8. skupiny hlavného kola futsalovej LM 2018/19:



streda 3. októbra:



15.30 h.: Araz Naxçivan – FK Vytis

18.00: Mimel Lučenec – Valletta FC



štvrtok 4. októbra:



15.30: Valletta FC – Araz Naxçivan

18.00: Mimel Lučenec – FK Vytis



sobota 6. októbra:



15.30: FK Vytis – Valletta FC

18.00: Araz Naxçivan – Mimel Lučenec

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. októbra (TASR) - V centre Novohradu v Lučenci sa fanúšikovia futsalu môžu tešiť na netradičnú udalosť. Od stredy do soboty (3.-6. októbra) sa v miestnej Arene uskutoční turnaj 8. skupiny hlavného kola futsalovej Ligy majstrov UEFA 2018/19, ktorého organizátorom je úradujúci slovenský vicemajster Mimel Lučenec. V konkurencii azerbajdžanského Arazu Naxcivan, maltského Valletta FC a litovského FK Vytis sa zverenci trénera Mariána Berkyho pokúsia s podporou skvelého domáceho publika zabojovať o postup do elitnej fázy.Lučenec je na tejto úrovni debutant. Nováčikom bol aj v uplynulom ročníku extraligy, v ktorom to dotiahol až do finále, kde v zaujímavej päťzápasovej konfrontácii prehral s ŠK Slovan Bratislava-futsal 2:3. Právo štartu v novej Lige majstrov tak mali pôvodne "belasí", ale po sezóne sa pre finančné problémy ich pôsobenie na palubovkách skončilo a prepadla aj ich miestenka do LM. Teraz tak viacerí hráči mužstva okolo kapitána Attilu Fehérváriho zažijú vrchol kariéry.Podľa Berkyho je klub, ktorý majú na starosti majitelia Milan a Jozef Kamenskí, na LM nachytaný.povedal TASR tréner Marián Berky.Do elitnej fázy postúpi z Lučenca iba víťaz. Podľa papierových predpokladov by to mal byť klub z Azerbajdžanu. Ten si v rokoch 2010 a 2014 dokonca zahral Final Four UEFA Futsal Cupu (dve 3. miesta). Kaunaský Vytis sa rozlúčil s ukrajinským trénerom Pavlom Pikalovom, ktorý priviedol tím k majstrovskému titulu aj postupu do hlavného kola. Jeho miesto zaujal renomovaný brazílsky odborník Luciano Mistura a do mužstva priviedol aj kvalitných Brazílčanov.uviedol Berky, ktorého hráči sa budú spoliehať na podporu domácich tribún: