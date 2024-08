Novak Djoković postúpil prvýkrát v kariére do finále olympijského turnaja

Srbský tenista Novak Djokovič postúpil do finále mužskej dvojhry na olympijskom turnaji v Paríži. V piatkovom semifinále zdolal v pozícii nasadenej jednotky jedenástku "pavúka" Taliana Lorenza Musettiho 6:4, 6:2. Jeho súperom v boji o zlato bude v nedeľu popoludní Španiel Carlos Alcaraz, ktorý si ako nasadená dvojka poradil s Kanaďanom Felixom Augerom-Aliassimeom 6:1 a 6:1.





"Od začiatku roka bol môj cieľ pokúsiť sa vyhrať zlatú olympijskú medailu a teraz zostáva jeden zápas, aby sa mi to podarilo. Chcem sa vo finále baviť a urobiť si svoju prácu," povedal 21-ročný Alcaraz, najmladší finalista mužskej dvojhry na OH v histórii. V Paríži vyhral v júni na rovnakých dvorcoch grandslamový Roland Garros.V semifinále jasne dominoval. "Hral som na vysokej úrovni od začiatku do konca. Mám z toho veľmi dobrý pocit," zhodnotil Alcaraz. Je v poradí štvrtý Španiel v olympijskom finále, pred ním to dokázali Jordi Arrese (Barcelona 1992), Sergi Bruguera (Atlanta 1996) a Rafael Nadal (Peking 2008).Djokovič a Musetti sa v prvom sete mohli oprieť o kvalitný servis až do stavu 5:4, keď Srb na príjme premenil hneď prvý setbal. V úvode druhého dejstva si obaja hráči prehrali zhodne dvakrát vlastný servis, v piatom geme však Djokovič nepustil podanie a brejkom sa dostal do vedenia, ktoré už udržal do konca. Tridsaťsedemročný víťaz rekordných 24 grandslamových titulov tak má istú druhú medailu spod piatich kruhov, na OH 2008 v Pekingu vybojoval bronz. Alcarazovi môže odplatiť finálovú prehru z tohtoročného Wimbledonu.

tenis - muži - dvojhra semifinále



Novak Djokovič (Srb.-1) - Lorenzo Musetti (Tal.-11) 6:4, 6:2, Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-13) 6:1, 6:1