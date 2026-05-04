Pondelok 4.5.2026
Meniny má Florián
04. mája 2026
Gajan si pripomenul žiacke časy, Štrbák si užil seniorský debut a Martin Pospíšil kapitánske céčko na drese – VIDEO
Začiatok majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji sa blíži a s ním sa postupne formuje aj káder slovenskej reprezentácie. Počas ostatného víkendu absolvovali Slováci prípravné stretnutia proti Lotyšom, v Bratislave im v sobotu podľahli 1:5, no v nedeľu ich po dominantnom výkone zdolali 5:2.
Výber trénera Vladimíra Országha absolvuje už len dve stretnutia proti tímu Dánska, potom už odcestuje do Švajčiarska na svetový šampionát. Ten je na programe od 15. do 31. mája v Zürichu a Fribourgu.
Nemal veľa práce
V nedeľu proti Lotyšom chytal Adam Gajan a aj keď dvakrát inkasoval, celkovo nemal veľa práce. Podľa oficiálnych štatistík na neho smerovalo len osem striel, v tretej tretine ani jedna!
"Celkom nuda pre mňa. Naozaj sme hrali neskutočne. V šatni som chlapcom vravel, že do desať zákrokov som mal naposledy asi tak pred desiatimi rokmi ešte ako žiak Popradu v zápase proti Humennému a vyhrali sme tak 20:0. V poslednej tretine na mňa nešla žiadna strela, bolo teda ťažké "zostať" v zápase," komentoval popradský rodák, ktorý sezónu 2025/2026 strávil v zámorskej NCAA a jeden duel odchytal aj vo farmárskej AHL.
"Hokej sa mení a je veľa zápasov, kde nie je veľa striel. Je to vidieť aj v NHL. Aj v zámorí na univerzite som mal dosť duelov, keď som mal do 20 zákrokov. V poriadnom hokeji som však do desať asi nemal," dodal.
Víťazný debut
Víťaznú premiéru v seniorskej reprezentácii absolvoval obranca Maxim Štrbák. Aj on rovnako ako Gajan stráil ročník v NCAA a v AHL dostal šancu v dvoch zápasoch.
"Mám super pocity. Užíval som si hrať s chlapcami. Odohrali sme lepší duel ako v sobotu. Môj cieľ je dostať sa na, no už za pozvánku do prípravy som rád. Budem sa snažiť ukázať v čo najlepšom svetle," komentoval 21-ročný košický rodák a doplnil: "Jediná vec, na ktorú som si musel zvykať, bola väčšia plocha. Tu to bolo trochu viac systémové. Bolo to trochu iné, ale myslím si, že som odohral dobrý zápas. Budem sa to snažiť zopakovať aj v ďalších dueloch."
Slovenskí hokejoví reprezentanti v nedeľu nastúpili v špeciálnych retrodresoch. Bola to pripomienka premiéry národného tímu SR v elitnej kategórii MS vo Viedni 1996. "Odohrať v takom drese premiérový zápas v seniorskej reprezentácii bolo príjemné. Som veľmi rád," uzavrel Štrbák.
Premiérovo kapitán
Kapitánske "céčko" na drese mal útočník Martin Pospíšil, na klubovej úrovni hráč klubu Calgary Flames z NHL. "Naposledy to bolo asi vtedy, keď som bol piatak. Vážim si, že som dostal céčko na dres, ale ja sa snažím aj bez toho byť líder aj mimo ľadu. Máme veľmi dobrý tím, všetci sme na jednej úrovni. Nemáme v tíme superhviezdy, musíme hrať aktívne každá formácia," poznamenal po súboji.
Práve on po sobotňajšej prehre 1:5 nešetril kritikou, ktorá, zdá sa, padla na úrodnú pôdu. "Takto sa ukáže sila v tíme, keď prehru hodíme za hlavu a prišiel nový deň a nová šanca ukázať sa. Som rád, že nedeľňajší výkon bol oveľa lepší ako v sobotu," prezradil 26-ročný Zvolenčan.
Zo šiestich prípravných zápasov pred MS 2026 dosiahli slovenskí hokejisti len dve víťazstvá. V zostávajúcich dvoch dueloch by si radi pripísali ďalšie. "Stále máme kopec času si pozrieť nejaké veci, ale každý triumf v príprave je dobrý. Verím, že zdoláme aj Dánov a čo najlepšie sa pripravíme na šampionát," uzavrel Martin Pospíšil.
Zdroj: SITA.sk - Gajan si pripomenul žiacke časy, Štrbák si užil seniorský debut a Martin Pospíšil kapitánske céčko na drese – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
