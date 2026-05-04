 24hod.sk    Šport

04. mája 2026

Manchester United zdolal FC Liverpool a zaistil si Ligu majstrov pre ďalšiu sezónu


Tagy: Futbal - Premier League 2025/2026

Tottenham Hotspur sa "vyhrabal" z pásma zostupu, stále však musí bojovať, aby sa vyhol vypadnutiu. Anglický futbalový klub Manchester United zdolal konkurenčný FC Liverpool 3:2 a zabezpečil si účasť v ...



4.5.2026 (SITA.sk) - Tottenham Hotspur sa "vyhrabal" z pásma zostupu, stále však musí bojovať, aby sa vyhol vypadnutiu.


Anglický futbalový klub Manchester United zdolal konkurenčný FC Liverpool 3:2 a zabezpečil si účasť v Lige majstrov pre nasledujúcu sezónu. Tottenham Hotspur v Premier League zvíťazil 2:1 na pôde Aston Villy a ziskom troch bodov sa dostal z pásma zostupu.

Red Devils si upevnili 3. priečku v tabuľke, čo posilnilo pozíciu trénera Michaela Carricka.

"Milujem to, čo robím. Je to pre mňa skvelá pozícia. Ak mám byť úplne úprimný, cítim sa celkom prirodzene,“ povedal Carrick po zápase. Hráčov Manchestru aj tribúny hnala vpred správa o tom, že trénerská legenda klubu Alex Ferguson bol po zdravotných komplikáciách preventívne hospitalizovaný.

Liverpoolu v zápase chýbali zranení Mohamed Salah, Hugo Ekitike aj Alexander Isak, čo sa prejavilo v ich hre. Napriek tomu, že sa v druhom polčase vrátili do zápasu, ich súper zvíťazil.

Rok priniesol výraznú zmenu


"The Reds" v minulej sezóne skončili pred Manchestrom o 14 miest a 42 bodov, aktuálne však tri kolá pred koncom sezóny za ním zaostávajú o 6 bodov a jednu priečku.

Manchester United sa po dvoch rokoch opäť predstaví v Lige majstrov, čím sa výrazne zlepšuje pozícia klubu na anglickej futbalovej scéne.

Zachránia sa?


Veľmi dôležitý triumf v nedeľu zaznamenal Tottenham Hotspur, ktorý zdolal Aston Villu 2:1 a dostal sa z pásma zostupu. Stále však musí bojovať, aby sa vyhol vypadnutiu. Tréner Roberto de Zerbi ocenil výkon svojich hráčov a zdôraznil ich vylepšenú morálku.

"Som spokojný s výkonom mojich hráčov. Viem, koľko si v tejto sezóne pretrpeli. Mojou úlohou je pomôcť im a ukázať, čoho sú schopní,“ zhodnotil.


Zdroj: SITA.sk - Manchester United zdolal FC Liverpool a zaistil si Ligu majstrov pre ďalšiu sezónu © SITA Všetky práva vyhradené.

