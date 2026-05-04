|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 4.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Florián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. mája 2026
Manchester United zdolal FC Liverpool a zaistil si Ligu majstrov pre ďalšiu sezónu
Tottenham Hotspur sa "vyhrabal" z pásma zostupu, stále však musí bojovať, aby sa vyhol vypadnutiu. Anglický futbalový klub Manchester United zdolal konkurenčný FC Liverpool 3:2 a zabezpečil si účasť v ...
Zdieľať
4.5.2026 (SITA.sk) - Tottenham Hotspur sa "vyhrabal" z pásma zostupu, stále však musí bojovať, aby sa vyhol vypadnutiu.
Anglický futbalový klub Manchester United zdolal konkurenčný FC Liverpool 3:2 a zabezpečil si účasť v Lige majstrov pre nasledujúcu sezónu. Tottenham Hotspur v Premier League zvíťazil 2:1 na pôde Aston Villy a ziskom troch bodov sa dostal z pásma zostupu.
Red Devils si upevnili 3. priečku v tabuľke, čo posilnilo pozíciu trénera Michaela Carricka.
"Milujem to, čo robím. Je to pre mňa skvelá pozícia. Ak mám byť úplne úprimný, cítim sa celkom prirodzene,“ povedal Carrick po zápase. Hráčov Manchestru aj tribúny hnala vpred správa o tom, že trénerská legenda klubu Alex Ferguson bol po zdravotných komplikáciách preventívne hospitalizovaný.
Liverpoolu v zápase chýbali zranení Mohamed Salah, Hugo Ekitike aj Alexander Isak, čo sa prejavilo v ich hre. Napriek tomu, že sa v druhom polčase vrátili do zápasu, ich súper zvíťazil.
"The Reds" v minulej sezóne skončili pred Manchestrom o 14 miest a 42 bodov, aktuálne však tri kolá pred koncom sezóny za ním zaostávajú o 6 bodov a jednu priečku.
Manchester United sa po dvoch rokoch opäť predstaví v Lige majstrov, čím sa výrazne zlepšuje pozícia klubu na anglickej futbalovej scéne.
Veľmi dôležitý triumf v nedeľu zaznamenal Tottenham Hotspur, ktorý zdolal Aston Villu 2:1 a dostal sa z pásma zostupu. Stále však musí bojovať, aby sa vyhol vypadnutiu. Tréner Roberto de Zerbi ocenil výkon svojich hráčov a zdôraznil ich vylepšenú morálku.
"Som spokojný s výkonom mojich hráčov. Viem, koľko si v tejto sezóne pretrpeli. Mojou úlohou je pomôcť im a ukázať, čoho sú schopní,“ zhodnotil.
Zdroj: SITA.sk - Manchester United zdolal FC Liverpool a zaistil si Ligu majstrov pre ďalšiu sezónu © SITA Všetky práva vyhradené.
Anglický futbalový klub Manchester United zdolal konkurenčný FC Liverpool 3:2 a zabezpečil si účasť v Lige majstrov pre nasledujúcu sezónu. Tottenham Hotspur v Premier League zvíťazil 2:1 na pôde Aston Villy a ziskom troch bodov sa dostal z pásma zostupu.
Red Devils si upevnili 3. priečku v tabuľke, čo posilnilo pozíciu trénera Michaela Carricka.
"Milujem to, čo robím. Je to pre mňa skvelá pozícia. Ak mám byť úplne úprimný, cítim sa celkom prirodzene,“ povedal Carrick po zápase. Hráčov Manchestru aj tribúny hnala vpred správa o tom, že trénerská legenda klubu Alex Ferguson bol po zdravotných komplikáciách preventívne hospitalizovaný.
Liverpoolu v zápase chýbali zranení Mohamed Salah, Hugo Ekitike aj Alexander Isak, čo sa prejavilo v ich hre. Napriek tomu, že sa v druhom polčase vrátili do zápasu, ich súper zvíťazil.
Rok priniesol výraznú zmenu
"The Reds" v minulej sezóne skončili pred Manchestrom o 14 miest a 42 bodov, aktuálne však tri kolá pred koncom sezóny za ním zaostávajú o 6 bodov a jednu priečku.
Manchester United sa po dvoch rokoch opäť predstaví v Lige majstrov, čím sa výrazne zlepšuje pozícia klubu na anglickej futbalovej scéne.
Zachránia sa?
Veľmi dôležitý triumf v nedeľu zaznamenal Tottenham Hotspur, ktorý zdolal Aston Villu 2:1 a dostal sa z pásma zostupu. Stále však musí bojovať, aby sa vyhol vypadnutiu. Tréner Roberto de Zerbi ocenil výkon svojich hráčov a zdôraznil ich vylepšenú morálku.
"Som spokojný s výkonom mojich hráčov. Viem, koľko si v tejto sezóne pretrpeli. Mojou úlohou je pomôcť im a ukázať, čoho sú schopní,“ zhodnotil.
Zdroj: SITA.sk - Manchester United zdolal FC Liverpool a zaistil si Ligu majstrov pre ďalšiu sezónu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Letecká tragédia pripravila o život štyri športovkyne, ktoré cestovali na turnaj. Neprežil ani pilot
Letecká tragédia pripravila o život štyri športovkyne, ktoré cestovali na turnaj. Neprežil ani pilot
<< predchádzajúci článok
Gajan si pripomenul žiacke časy, Štrbák si užil seniorský debut a Martin Pospíšil kapitánske céčko na drese – VIDEO
Gajan si pripomenul žiacke časy, Štrbák si užil seniorský debut a Martin Pospíšil kapitánske céčko na drese – VIDEO