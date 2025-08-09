|
Sobota 9.8.2025
Denník - Správy
09. augusta 2025
Galantské trhy, najväčšie podujatie v meste, otvorí historický sprievod na Hlavnej ulici
Galantské trhy prilákajú každý rok do centra Galanty viac ako 15-tisíc návštevníkov. Už 39. ročník tohto najväčšieho a najnavštevovanejšieho podujatia v regióne sa bude konať od štvrtka 14. augusta do soboty ...
Zdieľať
„Trhy sa tradične začnú vo štvrtok 14. augusta o 17:00 slávnostným historickým sprievodom po Hlavnej ulici. Po ňom nasleduje príhovor primátora mesta Galanta Petra Koleka v mestskom parku, ktorým Galantské trhy oficiálne otvorí,“ informovala hovorkyňa galantskej radnice Dominika Orbánová.
Vínna ulička aj oddychová zóna
Na návštevníkov tradičného podujatia budú čakať desiatky stánkov s rôznymi výrobkami, remeselníci, koncerty a zábava pre všetky vekové kategórie. Stánky budú otvorené každý deň od 09:00 do 19:30. Počas trvania trhov bude Hlavná ulica v Galante úplne uzavretá pre dopravu a premení sa na rušnú trhovú promenádu s desiatkami stánkov.
Centrum podujatia bude rozšírené o ďalšie lokality v meste, aby si každý návštevník našiel to svoje. V Mestskom parku bude remeselnícka zóna, vínna ulička, oddychová zóna. V amfiteátri budú hudobné vystúpenia, na parkovisku pri OD Mladosť a na Mierovom námestí kolotoče a zábavné atrakcie a kolotoče.
Na záver zahrá aj Hex
V amfiteátri vystúpia vo štvrtok kapely Zoči Voči a Helenine oči, v piatok A Három Királyok a Hooligans (Maďarsko) a Galantské trhy ukončia v sobotu koncerty Tomáša Klusa a kapely Hex. Ďalšie koncerty sa počas všetkých troch dní budú konať na nádvorí Neogotického kaštieľa.
Súčasťou Galantských trhov budú aj Dni zdravia, ktoré po odbornej stránke zastreší Regionálny úrad verejného zdravotníctva.
Vodiči musia počas konania Galantských dní rátať s viacerými obmedzeniami. Okrem uzatvorenia Hlavnej ulice budú zatvorené parkoviská v mieste konania trhov a zákaz parkovať bude aj na Parkovej ulici popri plote Neogotického kaštieľa.
Zdroj: SITA.sk - Galantské trhy, najväčšie podujatie v meste, otvorí historický sprievod na Hlavnej ulici © SITA Všetky práva vyhradené.
