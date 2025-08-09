Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 9.8.2025
 Zo zahraničia

09. augusta 2025

09. augusta 2025

O budúcnosti Ukrajiny sa nedá rozhodnúť bez Ukrajincov, vyhlásil francúzsky prezident Macron


Tagy: rusko-ukrajinský konflikt

O budúcnosti Ukrajiny sa nedá rozhodnúť bez Ukrajincov. Povedal to v sobotu francúzsky prezident Emmanuel Macron. Správa prišla po tom, čo sa Washington a Moskva dohodli na usporiadaní samitu 15. augusta zameraného na ...



france_europe_air_defense_43570 676x451 9.8.2025 (SITA.sk) - O budúcnosti Ukrajiny sa nedá rozhodnúť bez Ukrajincov. Povedal to v sobotu francúzsky prezident Emmanuel Macron. Správa prišla po tom, čo sa Washington a Moskva dohodli na usporiadaní samitu 15. augusta zameraného na ukončenie vojny na Ukrajine.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



„Aj Európania budú nevyhnutne súčasťou riešenia, pretože je v stávke ich bezpečnosť,“ napísal Macron na sociálnej sieti po sobotňajšom rozhovore so svojím ukrajinským kolegom Volodymyrom Zelenským. Dodal, že hovoril aj s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom a britským premiérom Keirom Starmerom.


Zdroj: SITA.sk - O budúcnosti Ukrajiny sa nedá rozhodnúť bez Ukrajincov, vyhlásil francúzsky prezident Macron © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: rusko-ukrajinský konflikt
