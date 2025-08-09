|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 9.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľubomíra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. augusta 2025
O budúcnosti Ukrajiny sa nedá rozhodnúť bez Ukrajincov, vyhlásil francúzsky prezident Macron
O budúcnosti Ukrajiny sa nedá rozhodnúť bez Ukrajincov. Povedal to v sobotu francúzsky prezident Emmanuel Macron. Správa prišla po tom, čo sa Washington a Moskva dohodli na usporiadaní samitu 15. augusta zameraného na ...
Zdieľať
9.8.2025 (SITA.sk) - O budúcnosti Ukrajiny sa nedá rozhodnúť bez Ukrajincov. Povedal to v sobotu francúzsky prezident Emmanuel Macron. Správa prišla po tom, čo sa Washington a Moskva dohodli na usporiadaní samitu 15. augusta zameraného na ukončenie vojny na Ukrajine.
„Aj Európania budú nevyhnutne súčasťou riešenia, pretože je v stávke ich bezpečnosť,“ napísal Macron na sociálnej sieti po sobotňajšom rozhovore so svojím ukrajinským kolegom Volodymyrom Zelenským. Dodal, že hovoril aj s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom a britským premiérom Keirom Starmerom.
Zdroj: SITA.sk - O budúcnosti Ukrajiny sa nedá rozhodnúť bez Ukrajincov, vyhlásil francúzsky prezident Macron © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
„Aj Európania budú nevyhnutne súčasťou riešenia, pretože je v stávke ich bezpečnosť,“ napísal Macron na sociálnej sieti po sobotňajšom rozhovore so svojím ukrajinským kolegom Volodymyrom Zelenským. Dodal, že hovoril aj s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom a britským premiérom Keirom Starmerom.
Zdroj: SITA.sk - O budúcnosti Ukrajiny sa nedá rozhodnúť bez Ukrajincov, vyhlásil francúzsky prezident Macron © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Najstarší skanzen na Slovensku oslavuje 60 rokov, dostane hneď niekoľko darov
Najstarší skanzen na Slovensku oslavuje 60 rokov, dostane hneď niekoľko darov
<< predchádzajúci článok
Galantské trhy, najväčšie podujatie v meste, otvorí historický sprievod na Hlavnej ulici
Galantské trhy, najväčšie podujatie v meste, otvorí historický sprievod na Hlavnej ulici