 24hod.sk    Zo zahraničia

09. augusta 2025

Trump chystá armádu do boja proti drogovým kartelom, ktoré označil za teroristické organizácie


Tagy: Drogové kartely

Prezident Donald Trump sa chystá s americkou armádu na latinskoamerické drogové kartely. Správa prišla po tom, čo Washington začiatkom tohto roka označil niekoľko skupín ...



trump_inauguration_51419 scaled 1 676x450 9.8.2025 (SITA.sk) - Prezident Donald Trump sa chystá s americkou armádu na latinskoamerické drogové kartely. Správa prišla po tom, čo Washington začiatkom tohto roka označil niekoľko skupín obchodujúcich s drogami za teroristické organizácie.


New York Times informoval, že Trump nariadil Pentagonu použiť vojenskú silu proti kartelom považovaným za teroristické organizácie.

Postup má byť koordinovaný


Wall Street Journal uviedol, že prezident nariadil pripraviť možnosti, pričom sa bude diskutovať o použití špeciálnych síl a poskytovaní spravodajskej podpory. Akýkoľvek postup bude koordinovaný so zahraničnými partnermi.

Hovorkyňa Bieleho domu Anna Kellyová síce správy nepotvrdila, ale vo vyhlásení uviedla, že Trumpovou „najvyššou prioritou je ochrana vlasti, a preto urobil odvážny krok a označil niekoľko kartelov a gangov za zahraničné teroristické organizácie“.

Sinaloa a ďalšie kartely


Spojené štáty vo februári označili venezuelský Tren de Aragua, mexický kartel Sinaloa a šesť ďalších skupín obchodujúcich s drogami s latinskoamerickými koreňmi za teroristické skupiny.

Americké veľvyslanectvo v Mexiku neskôr v piatok vydalo vyhlásenie, v ktorom uviedlo, že obe krajiny použijú „všetky dostupné nástroje na ochranu našich ľudí“ pred skupinami obchodujúcimi s drogami.

Mexické ministerstvo zahraničných vecí však zdôraznilo, že Mexiko „neprijme účasť amerických vojenských síl na svojom území“.


Zdroj: SITA.sk - Trump chystá armádu do boja proti drogovým kartelom, ktoré označil za teroristické organizácie © SITA Všetky práva vyhradené.

