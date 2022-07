Galtier je novým trénerom PSG, o jeho príchode do Parku Princov sa hovorilo už nejaký čas

Nová éra, nová atmosféra a nové ciele

Mbappé dal košom Realu Madrid

5.7.2022 (Webnoviny.sk) - Nástupcom Mauricia Pochettina na poste trénera francúzskeho futbalového klubu Paríž Saint-Germain sa v súlade s očakávaniami stal Christophe Galtier. Päťdesiatpäťročný niekdajší obranca v ostatnej sezóne viedol vo francúzskej Ligue 1 tím OGC Nice , predtým aj Lille OSC a AS Saint-Étienne.Vedenie PSG nového kouča oficiálne predstavilo v utorok popoludní na tlačovej konferencii, o príchode Galtiera do Parku Princov sa hovorilo už nejaký čas. "Začína sa nová éra, nová atmosféra, nové ciele. Som veľmi šťastný," povedal prezident klubu Násir Al-Chelajfí.Argentínčan Mauricio Pochettino viedol PSG od januára 2021 a zmluvu mal aj na ďalší ročník. Francúzsky tím síce dotiahol k ligovému titulu v sezóne 2021/2022, no v Lige majstrov jeho zverenci neprešli cez osemfinále. Pochettino ešte ako hráč absolvoval vo farbách parížskeho tímu 95 súťažných duelov, ako hlavný kouč tejto organizácie ich nazbieral 84.Pred príchodom do PSG viedol londýnsky Tottenham Hotspur , v Anglicku predtým aj Southampton a v Španielsku Espanyol Barcelona Hlavým cieľom nového kormidelníka Parížanov bude úspech Lige majstrov. Na tomto poli sa klubu zatiaľ nepodarilo dotiahnuť snahu do víťazného konca, jeho maximom je neúspešné finále v sezóne 2019/2020.Vieru v úspechu má klub po predĺžení kontraktu s Kylianom Mbappém , ktorý dal "košom" Realu Madrid a s Parížanmi podpísal novú zmluvu ba tri sezóny. "Musíme pracovať správna tak, aby sme potešili fanúšikov. Uvedomujem si veľkú zodpovednosť, som na ňu pripravený," poznamenal nový kouč.Pred ročníkom 2022/2023 je zatiaľ jedinou novou tvárou v kádri PSG 22-ročný portugalský stredopoliar Vitinha, ktorý odteraz pôsobil v FC Porto