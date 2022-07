Juniori vo vodnom slalome získali v Ivrei zlato v 3xK

Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome získali na mládežníckych majstrovstvách sveta v talianskej Ivrei zlato v hliadkach juniorov 3xK1. Darilo sa aj ich krajankám, ktoré medzi juniorkami vybojovali striebro v tej istej disciplíne, keď nestačili len na rovesníčky z Česka.





Trojica v zložení Ondrej Macúš, Richard Rumanský a Filip Stanko absolvovala bezchybnú jazdu a v cieli mala čas 95,21 sekundy. Kanál v Ivrei prešli okrem nich bezchybne iba strieborní Francúzi, ktorí zaostali o 3,01 s. Miernym prekvapením bol bronz mladých Britov. Tí "chytili" dve sekundy na pätnástej protichodnej bránke a v cieli mali manko 7,80 s. Slovenkám Zuzane Paňkovej, Petronele Ižovej a Lucii Simonidesovej chýbalo na víťazky 9,35 sekundy. Dve sekundy im pripočítali za "ťuknutie" na trinástej bránke.Menej sa darilo slovenským reprezentantom do 23 rokov. Ženskej kajakárskej hliadke v zložení Simona Glejteková, Eliška Mintálová a Ivana Chlebová ušiel cenný kov o 3,64 sekundy a obsadila štvrté miesto, no muži sa v tejto vekovej kategórii nezmestili do prvej desiatky. Dopustili sa štyroch chýb a figurovali až na 14. mieste. Najväčší problém im robila štvrtá bránka, na ktorej "chytili" po dve sekundy Iľja Dmitrij Buran aj Maximilián Galovič. Tretí člen hliadky Adam Gonšenica zaznamenal bezchybnú jazdu.