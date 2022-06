Slováci majú pred sebou dôležitý zápas Ligy národov v Kazachstane. Ideme tam po tri body, vraví Strelec

Slováci potrebujú zvíťaziť

Bude to ešte náročnejšie

11.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská futbalová reprezentácia zvládla dôležitý tretí zápas tohtoročnej edície C-divízie Ligy národov, v piatok uspela v Baku 1:0 vďaka gólu Vladimíra Weissa ml Slováci zostali v tabuľke 3. skupiny na druhom mieste za Kazachmi, tí však remizovali s Bielorusmi a majú na čele skupiny len jednobodový náskok.Práve proti výberu Kazachstanu nastúpia slovenskí hráči v pondelok (16.00 h) v Nur-Sultane. Potrebujú v ňom zvíťaziť, aby predbehli svojho súpera a priblížili sa k postupu do B-divízie."Chceli sme byť agresívni, udávať tón hre a dvadsať minút nám to vychádzalo. Súper má schopných hráčov, tí používajú svoje herné automatizmy, ukázali ich v druhej časti prvého polčasu. Striedaniami prišli do zápasu naši hráči, ktorí mali priniesť a priniesli zmenu. Bol to solídne odohraný a zvládnutý zápas z našej strany. Škoda, že sa nám v tej úvodnej fáze nepodarilo gólovo sa presadiť. Máme problém so strieľaním gólov," zhodnotil svoju premiéru vo funkcii hlavného trénera reprezentácie Samuel Slovák vo videu na oficiálnom webe Slovenského futbalového zväzu Weiss ukončil päťročné čakanie na reprezentačný gól a zariadil pre svoj tím dôležitý triumf. V závere duelu však dostal žltú kartu a v Nur-Sultane nebude môcť hrať."Vidíme, že na reprezentačnej úrovni je už každý zápas ťažký a skoro všetci vedia hrať futbal. Možno si niektorí ľudia myslia, že je jednoduché vyhrávať takéto zápasy, ale tie ostatné tri ukázali, že je to zložitejšie. Som veľmi rád, že sa nám podarilo vyhrať a že sme dobre zareagovali na predošlý výsledok. Určite sme to víťazstvo veľmi potrebovali, sme favoriti skupiny. Čaká nás ešte jeden zápas. Verím, že chalani to zvládnu a budeme mať po ňom deväť bodov," verí 32-ročný úradujúci slovenský majster s ŠK Slovan Bratislava Lukáš Haraslín v 84. minúte skóroval, ale gól mu neuznali pre ofsajd. "Bola to najlepšia reakcia na udalosti minulých dní. Koncentrovaní sme boli celých 95 minút. Verili sme, že gól padne a že vyhráme. Zvládli sme ťažký zápas, tri body sú za triumf 1:0 rovnako ako za 3:0. Nuž, gól sme dali po akcii, ktorá bola parádna, hoci predtým sme si hovorili čosi iné. To fungovanie ´máš-dáš-ideš´ prinieslo víťaznú strelu. Verte, že ak budeme do konca Ligy národov vyhrávať 1:0, nikto nám nebude nadávať," uviedol 26-ročný Bratislavčan, podľa ktorého bude zápas v Nur-Sultane ešte ťažší: "Vieme, čo nás čaká. Musíme dobre zregenerovať, čaká nás dlhý let. Musíme urobiť všetko pre to, aby sme sa dobre pripravili na zápas v Kazachstane. Bude určite ešte náročnejší ako tento.""Nebol to jednoduchý zápas. Chceli sme ho rozhodnúť už v prvom polčase, čo sa nám nepodarilo. Mali sme tam dobrých 20 minút, keď sme ich tlačili, ale potom nám odišli sily aj organizácia hry. Sme šťastní, že sme nakoniec dali gól a vezieme si tri body. Snažili sme sa hrať kolmo, čo nám nevychádzalo. V druhom polčase sme vymysleli fantastickú akciu, po ktorej sme dali gól," skonštatoval útočník Dávid Strelec , ktorý je pred duelom v Kazachstane sebavedomý: "Máme im čo vracať a ideme tam po tri body.""Sú to pre nás veľmi dôležité tri body, ktoré sa nám v závere podarilo získať. Nebol to jednoduchý zápas, aj keď sme doň vstúpili veľmi dobre. V prvých 25 minútach sme mali tlak a vytvárali sme si šance. Keď sa nám nepodarí skórovať, je to potom ťažšie. Na chvíľu sme vypadli z tempa, ale celkovo sme sa zlepšili oproti predošlým duelom a zaslúžene sme zvíťazili. Podarilo sa nám skórovať až ku koncu, ale som veľmi rád, že sme zvíťazili. Stálo nás to dosť síl, no máme tri body, takže sa bude lepšie a rýchlejšie regenerovať," povedal Patrik Hrošovský , ktorý pozná recept na Kazachov: "Musíme zlepšiť niektoré aspekty hry - hrať rýchlejšie a snažiť sa ich prečísliť na strane, dostať sa viac do šestnástky a potom môžeme uspieť."