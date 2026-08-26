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Garmin rozširuje svoj vlajkový rad smart hodiniek o modely fēnix 9 a fēnix 9 Pro


Tagy: PR Smart hodinky

Spoločnosť Garmin predstavila hodinky fēnix® 9 a fēnix 9 Pro. Spoločnosť Garmin predstavila hodinky fēnix® 9 a fēnix 9 Pro, všestranné športové GPS smart hodinky vytvorené tak, aby pomohli ...



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f9 titulny obrazok 676x446 26.8.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť Garmin predstavila hodinky fēnix® 9 a fēnix 9 Pro.


Spoločnosť Garmin predstavila hodinky fēnix® 9 a fēnix 9 Pro, všestranné športové GPS smart hodinky vytvorené tak, aby pomohli športovcom a dobrodruhom dosiahnuť až na vrchol. Vďaka titánovému telu fēnix 9 Pro spája elegantný vzhľad, odolnú konštrukciu a ľahkosť na zápästí. Oba modely prinášajú významné vylepšenia, vrátane nového spôsobu zoskupenia viacerých aktivít do jedného príbehu a tiež nových pokročilých metrík výdrže, ktoré športovcom pomáhajú lepšie prispôsobiť ich tréning. Modely fēnix 9 Pro majú vstavané satelitné1 a LTE pripojenie1, čo umožňuje hlasovú, textovú a SOS komunikáciu priamo zo zápästia.

"fēnix 9 a fēnix 9 Pro sú navrhnuté špeciálne pre tých, ktorí chcú podávať lepšie výkony a vydávať sa ďalej. Športovci môžu vďaka pokročilým metrikám výdrže lepšie pochopiť nárast vytrvalosti a trénovať múdrejšie, zatiaľ čo špičkové navigačné nástroje pomáhajú dobrodruhom bezpečne sa držať trasy. A s novou funkciou Garmin Epic sa aktivity menia na príbehy, ktoré si používatelia môžu prežiť odznova. S našimi smart hodinkami fēnix 9 môžete posunúť hranice toho, čo ste považovali za možné."

– Susan Lyman, viceprezidentka spoločnosti Garmin pre globálny predaj a marketing

fēnix 9


Navrhnuté na posúvanie hraníc, fēnix 9 sú nabité novými a vylepšenými nástrojmi, ktoré posunú tréning a objavovanie na vyššiu úroveň. Sú vybavené AMOLED displejom, ktorý je dvakrát jasnejší než u predchodcu, každý model fēnix 9 má aj zafírové sklíčko odolné voči poškriabaniu a nepriepustné tlačidlá, ktoré sú prispôsobené na potápanie až do 40 metrov.

TRÉNUJTE MÚDREJŠIE


Či už ide o niekoľkodňovú turistiku, etapové cyklistické preteky alebo silový tréningový plán, funkcia Garmin Epic premení viacero aktivít na jeden ucelený príbeh v Garmin Connect. Zoskupením aktivít zaznamenaných v priebehu dní, týždňov alebo mesiacov si používatelia môžu prezrieť svoje zdravotné a výkonnostné dáta za dané obdobie, doplniť fotografie a celý svoj príbeh zdieľať s priateľmi či rodinou.

Nové funkcie v hodinkách fēnix 9 na sledovanie výdrže, vrátane zón výdrže a krivky výdrže, ukazujú športovcom, ako sa ich vytrvalosť mení v čase na základe zlepšovania kondície a tréningovej histórie. Vďaka tomu si dokážu lepšie rozvrhnúť sily počas aktivity. Pri veslovaní v interiéri získajú používatelia ešte viac kondičných prehľadov, ako sú VO2 Max či výkonnostná krivka, čo im umožňuje presnejšie vyhodnocovať pokrok, stanovovať ciele a upravovať intenzitu tréningov.

Rozšírené funkcie pre rucking (chôdzu so záťažou) umožňujú meniť hmotnosť batohu počas aktivity, sledovať tréningy GORUCK™ priamo na hodinkách a nastavovať cieľové metriky, napríklad spálené kalórie, s hmotnosťou batohu až do 100 kg.

Navigácia je bezpečnejšia a intuitívnejšia vďaka vstavaným smerovateľným mapám, ktoré sú plynulejšie než kedykoľvek predtým. Dvojnásobná pamäť RAM oproti fēnix 8 a výkonnejší mapový systém zabezpečujú až o 30 % rýchlejšie posúvanie mapy. Nové perspektívne zobrazenie zároveň poskytuje viac detailov zblízka aj z diaľky, čo pomáha lepšie predvídať terén a situácie na trase.

Vďaka 64 GB pamäti si používatelia môžu stiahnuť dvojnásobné množstvo máp v porovnaní s fēnix 8, pridať ďalší kontinent a uložiť až 7 000 skladieb. Modelový rad fēnix 9 je dostupný v troch veľkostiach – 43 mm, 47 mm a 51 mm.



fēnix 9 Pro


Hodinky fēnix 9 Pro stavajú na všetkých prémiových funkciách fēnix 9 a navyše prinášajú nový dizajn spolu s možnosťami pripojenia bez telefónu, displejmi so solárnym nabíjaním, dodatočnými režimami baterky a ďalšími novinkami.

Inovatívny dizajn


fēnix 9 Pro sú prvými smart hodinkami fēnix s titánovým telom, ktoré prináša úchvatný vzhľad bez obmedzenia odolnosti. Vďaka špičkovej technológii nano-lisovania, ktorá spája kov a polymér na molekulárnej úrovni, tento dizajn bez námahy kombinuje pevnosť s funkčnosťou, znižuje celkovú výšku hodiniek a zachováva ich nízku hmotnosť.

AMOLED displeje hodiniek fēnix 9 Pro sú žiarivejšie ako kedykoľvek predtým s jasom až do 3 000 nitov a zobrazujú štatistiky a mapy v ľahko čitateľných detailoch aj na priamom slnku. Zároveň model Pro vo veľkosti 51 mm má prvý 1,5-palcový AMOLED displej od Garminu, čím rozširuje zobrazovaciu plochu o 15 % oproti fēnix 8 bez zväčšenia tela. Solárne dobíjanie nikam, neodchádza. So solárnym dobíjaním vo vybraných modeloch Pro môžu dobrodruhovia stráviť ešte viac času tým, čo milujú – s výdržou až do 57 dní.

Pri nočných dobrodružstvách vstavaná LED baterka po novom ponúka až 3 režim svetla – bialy, červený a zelený na zachovanie nočného videnia.

Zostaňte v spojení


Konektivita inReach1 na vybraných hodinkách fēnix 9 Pro pomáha atlétom zostať v kontakte s priateľmi a rodinou a v prípade potreby získať núdzovú pomoc od centra Garmin Response℠ s 24/7 prevádzkou – to všetko bez nutnosti mať pri sebe telefón.

Štýl na mieru


S fēnix 9 a fēnix 9 Pro boli uvedené aj nové náhradné remienky ComfortFit. Tkaný remienok spája pružnosť, odolnosť, jemnosť a odolnosť voči vlhkosti s funkčnosťou QuickFit®, vďaka čomu remienky veľmi ľahko nastavíte a vymeníte. Je zároveň ideálny na celodenné nosenie – neodiera, nešmýka sa a rýchlo schne.

Objavte nový svet fēnix 9 a 9 Pro na garmin.sk. Ak sa chcete dozvedieť viac o všetkých dostupných farebných prevedeniach, celodenných zdravotných funkciách a ďalších vlastnostiach, navštívte blog.garmin.sk.



1 Vyžaduje sa aktívny predplatný plán; pokrytie siete LTE nie je dostupné vo všetkých regiónoch. Satelitné spojenie a funkčnosť SOS na tomto zariadení majú dôležité obmedzenia v porovnaní s inými zariadeniami inReach, ktoré by mohli ovplyvniť výkon prepojených funkcií, čo môže spôsobiť ich nedostupnosť v určitých situáciách. Požiadavky a obmedzenia, ako aj dostupné služby vo vašej oblasti alebo v regióne, do ktorých plánujete cestovať, si overte na garmin.com/fenix9pro-requirements, aby ste sa uistili, že výkon, pokrytie a úroveň služieb tohto zariadenia sú vhodné pre zamýšľané použitie.

2 Vyžaduje veslovársky trenažér vybavený meračom výkonu.

3 Solárne nabíjanie, za predpokladu celodenného nosenia s 3 hodinami denne vonku pri intenzite svetla 50 000 luxov.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Garmin rozširuje svoj vlajkový rad smart hodiniek o modely fēnix 9 a fēnix 9 Pro © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Smart hodinky
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