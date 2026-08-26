Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 26.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Samuel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

26. augusta 2026

Talianska polícia zadržala Francúza, ktorý v dodávke prevážal nebezpečný vojenský materiál


Tagy: Obchodovanie so zbraňami Protitanková strela Talianska polícia

Polícia v Bari našla vo vozidle tri protitankové riadené strely Akeron a ďalšie zbrane. Talianska polícia zadržala ...



Zdieľať
gettyimages 1434359033 676x415 26.8.2026 (SITA.sk) - Polícia v Bari našla vo vozidle tri protitankové riadené strely Akeron a ďalšie zbrane.

Talianska polícia zadržala štyridsaťšesťročného Francúza Régisa Normanda po tom, ako pri kontrole jeho dodávky v prístave Bari našla tri prenosné protitankové strely Akeron a ďalšie vojenské vybavenie. Muža obvinili z obchodovania so zbraňami a od júna je vo väzbe.


Policajti dodávku skontrolovali po jej vylodení z trajektu, ktorý priplával z gréckeho mesta Patras.



Maskoval sa NATO


Podľa súdnych dokumentov vo vozidle našli tri protitankové strely Akeron, jednu cvičnú strelu bez bojovej hlavice a odpaľovaciu trubicu. Zbrane boli podľa dokumentov zamaskované ako výcvikové vybavenie NATO.


Normand, ktorý pochádza z oblasti Paríža, polícii povedal, že strely prešli opravou na gréckom ostrove Kréta a prevážal ich späť francúzskemu výrobcovi MBDA France.



Nebezpečná zbraň


Prokuratúra nariadila ďalšie vyšetrovanie, pretože na prepravu zbraní chýbali príslušné povolenia a v predloženej dokumentácii sa objavili nezrovnalosti.


Akeron je francúzska multifunkčná protitanková riadená strela piatej generácie určená na bojové operácie na súši aj na mori, v otvorenom teréne aj v mestskom prostredí.


 


Zdroj: SITA.sk - Talianska polícia zadržala Francúza, ktorý v dodávke prevážal nebezpečný vojenský materiál © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Obchodovanie so zbraňami Protitanková strela Talianska polícia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Garmin rozširuje svoj vlajkový rad smart hodiniek o modely fēnix 9 a fēnix 9 Pro
<< predchádzajúci článok
Krokodíly nílske sa už aj v Európe liahnu v divokej prírode bez inkubátorov. Môžu zato extrémne teplá

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 