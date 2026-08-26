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26. augusta 2026
Talianska polícia zadržala Francúza, ktorý v dodávke prevážal nebezpečný vojenský materiál
Polícia v Bari našla vo vozidle tri protitankové riadené strely Akeron a ďalšie zbrane. Talianska polícia zadržala ...
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Talianska polícia zadržala štyridsaťšesťročného Francúza Régisa Normanda po tom, ako pri kontrole jeho dodávky v prístave Bari našla tri prenosné protitankové strely Akeron a ďalšie vojenské vybavenie. Muža obvinili z obchodovania so zbraňami a od júna je vo väzbe.
Policajti dodávku skontrolovali po jej vylodení z trajektu, ktorý priplával z gréckeho mesta Patras.
Maskoval sa NATO
Podľa súdnych dokumentov vo vozidle našli tri protitankové strely Akeron, jednu cvičnú strelu bez bojovej hlavice a odpaľovaciu trubicu. Zbrane boli podľa dokumentov zamaskované ako výcvikové vybavenie NATO.
Normand, ktorý pochádza z oblasti Paríža, polícii povedal, že strely prešli opravou na gréckom ostrove Kréta a prevážal ich späť francúzskemu výrobcovi MBDA France.
Nebezpečná zbraň
Prokuratúra nariadila ďalšie vyšetrovanie, pretože na prepravu zbraní chýbali príslušné povolenia a v predloženej dokumentácii sa objavili nezrovnalosti.
Akeron je francúzska multifunkčná protitanková riadená strela piatej generácie určená na bojové operácie na súši aj na mori, v otvorenom teréne aj v mestskom prostredí.
Zdroj: SITA.sk - Talianska polícia zadržala Francúza, ktorý v dodávke prevážal nebezpečný vojenský materiál © SITA Všetky práva vyhradené.
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