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 24hod.sk    Zo zahraničia

26. augusta 2026

Ničivé záplavy si vyžiadali najmenej 95 obetí, desiatky ľudí sú nezvestné


Tagy: Civilné obete nezvestní ľudia Záplavy Zosuv pôdy

Vláda prisľúbila pomoc zasiahnutým, pričom premiér Balendra Šáh vyzval obyvateľov krajiny na jednotu a trpezlivosť. Najmenej 95 ľudí zahynulo v stredu pri rozsiahlych ...



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aptopix_nepal_flash_floods_32584 676x449 26.8.2026 (SITA.sk) - Vláda prisľúbila pomoc zasiahnutým, pričom premiér Balendra Šáh vyzval obyvateľov krajiny na jednotu a trpezlivosť.

Najmenej 95 ľudí zahynulo v stredu pri rozsiahlych záplavách a zosuvoch pôdy, ktoré zasiahli pohraničnú oblasť Nepálu pri hraniciach s Tibetom. Nezvestných je aj približne 28 príslušníkov miestnej polície a desiatky zväčša zahraničných turistov.



Premiér vyzýva na trpezlivosť


Premiér Balendra Šáh v reakcii na katastrofu vyzval obyvateľov himalájskej krajiny na jednotu a ubezpečil ich, že vláda prevezme zodpovednosť za záchranu a pomoc postihnutým.


„Buďte, prosím, trpezliví. Vláda preberá plnú zodpovednosť za vašu záchranu, liečbu, stravu a prístrešie. V čase takejto katastrofy musíme všetci držať spolu,“ uviedol Šáh vo vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach.



Stovky nezvestných


Hovorca nepálskej polície Abi Narajan Kafle uviedol, že doteraz potvrdili 95 obetí. Záchranné zložky zároveň pátrajú po približne 28 nezvestných policajtoch a 403 zväčša zahraničných turistoch medzi ktorými je 133 Indov, 47 Američanov a 33 Britov.


Povodeň zasiahla v stredu najmä oblasti pri hraniciach s Tibetom, pričom predchádzajúce správy hovorili aj o stovkách turistov, s ktorými úrady stratili kontakt. Záchranári a miestne úrady naďalej zisťujú rozsah škôd a pátrajú po nezvestných.




Zdroj: SITA.sk - Ničivé záplavy si vyžiadali najmenej 95 obetí, desiatky ľudí sú nezvestné © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete nezvestní ľudia Záplavy Zosuv pôdy
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