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26. augusta 2026
Ničivé záplavy si vyžiadali najmenej 95 obetí, desiatky ľudí sú nezvestné
Vláda prisľúbila pomoc zasiahnutým, pričom premiér Balendra Šáh vyzval obyvateľov krajiny na jednotu a trpezlivosť. Najmenej 95 ľudí zahynulo v stredu pri rozsiahlych ...
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Najmenej 95 ľudí zahynulo v stredu pri rozsiahlych záplavách a zosuvoch pôdy, ktoré zasiahli pohraničnú oblasť Nepálu pri hraniciach s Tibetom. Nezvestných je aj približne 28 príslušníkov miestnej polície a desiatky zväčša zahraničných turistov.
Premiér vyzýva na trpezlivosť
Premiér Balendra Šáh v reakcii na katastrofu vyzval obyvateľov himalájskej krajiny na jednotu a ubezpečil ich, že vláda prevezme zodpovednosť za záchranu a pomoc postihnutým.
„Buďte, prosím, trpezliví. Vláda preberá plnú zodpovednosť za vašu záchranu, liečbu, stravu a prístrešie. V čase takejto katastrofy musíme všetci držať spolu,“ uviedol Šáh vo vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach.
Stovky nezvestných
Hovorca nepálskej polície Abi Narajan Kafle uviedol, že doteraz potvrdili 95 obetí. Záchranné zložky zároveň pátrajú po približne 28 nezvestných policajtoch a 403 zväčša zahraničných turistoch medzi ktorými je 133 Indov, 47 Američanov a 33 Britov.
Povodeň zasiahla v stredu najmä oblasti pri hraniciach s Tibetom, pričom predchádzajúce správy hovorili aj o stovkách turistov, s ktorými úrady stratili kontakt. Záchranári a miestne úrady naďalej zisťujú rozsah škôd a pátrajú po nezvestných.
Zdroj: SITA.sk - Ničivé záplavy si vyžiadali najmenej 95 obetí, desiatky ľudí sú nezvestné © SITA Všetky práva vyhradené.
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