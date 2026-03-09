|
Pondelok 9.3.2026
09. marca 2026
NATO zostrelilo vo vzdušnom priestore Turecka raketu vypálenú z Iránu
Vo vyhlásení sa uvádza, že niektoré časti zničenej rakety dopadli do neobývanej oblasti v juhovýchodnej provincii Gaziantep.
Zdieľať
Systémy protivzdušnej obrany NATO vo východnej oblasti Stredozemného mora zostrelili balistickú raketu vypálenú z Iránu, ktorá vstúpila do vzdušného priestoru Turecka, oznámilo v pondelok tamojšie ministerstvo obrany. Podobnú strelu zachytila obrana NATO aj v polovici minulého týždňa.
Vo vyhlásení sa uvádza, že niektoré časti zničenej rakety dopadli do neobývanej oblasti v juhovýchodnej provincii Gaziantep. Incident si nevyžiadal žiadne obete ani zranenia, Ankara však vyzvala všetky strany, aby rešpektovali jej varovania pred ďalšími útokmi.
Turecké ministerstvo obrany minulú stredu oznámilo, že systémy NATO zostrelili balistickú strelu vypálenú z územia Iránu, ale ešte predtým, než vletela do tureckého vzdušného priestoru.
Iránske ozbrojené sily následne popreli vypálenie rakety proti Turecku a zdôraznili, že rešpektujú jeho suverenitu.
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí v pondelok taktiež poprel, že by za útoky, vrátane toho v Turecku, bola zodpovedná iránska armáda. Vyjadril sa tak krátko pred oznámením Ankary o zostrelení iránskej rakety.
Severoatlantická aliancia, ktorá sa do úderov USA a Izraela proti Iránu nezapája, pre incident v Turecku minulý týždeň zvýšila úrovne svojej pohotovosti a pripravenosti. Vystrelenie iránskej rakety zároveň prostredníctvom svojej hovorkyne odsúdila.
Vo štvrtok zasiahli drony areál letiska v azerbajdžanskej exkláve Nachičevan, ktorá sa nachádza asi desať kilometrov od iránskej hranice. Smerom na Cyprus boli v druhý deň vojny v Iráne vypálené dve rakety a minulý týždeň v pondelok zasiahol dron tamojšiu britskú základňu Akrotiri.
