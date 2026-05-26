Utorok 26.5.2026
Meniny má Dušan
26. mája 2026
Gašpar je rovnaký zločinec ako Kočner, tvrdí Matovič a vyzýva opozíciu na bojkot diskusií – VIDEO
Zároveň im adresoval otázku, dokedy budú chodiť do debát so zločincom. Ísť do debaty s Tiborom ...
Ísť do debaty s Tiborom Gašparom je ako ísť s Kočnerom alebo Zsuzsovou. Vyhlásil to líder Hnutia Slovensko Igor Matovič, ktorý vytýka progresívcom a liberálom, že prijímajú pozvania do diskusie s obžalovaným podpredsedom parlamentu Tiborom Gašparom (Smer-SD).
„Nech mi kolegovia z Progresívneho Slovenska (PS) a strany Sloboda a Solidarita (SaS) odpustia, ale počúvali sme tu krásne vzletné reči o tom, ako treba eliminovať Gašpara a že je nevhodný človek na vedenie Národnej rady SR. Ale najlepšie slová sú skutky, páni v PS a SaS,“ odkázal Matovič opozičným lídrom.
Matovič kritizuje PS a SaS
Zároveň im adresoval otázku, dokedy budú chodiť do debát so zločincom. Pripomenul, že Hnutie Slovensko vyzývalo opozičných politikov, aby to nerobili, pretože tým legitimizujú zlo. „A oni to ďalej bez hanby robia. To je úplne to iste, akoby chodili do televíznych debát so Zsuzsovou alebo Kočnerom. Gašpar je taký rovnaký zločinec, ak nie väčší než títo ľudia,“ vyhlásil Matovič.
Politici z PS a SaS majú podľa neho v parlamente vzletné reči o tom, že Gašpar je „fuj, fuj, fuj, bakaný“, no potom sa nechajú ulakomiť na lajky a videá z diskusií a Gašpara akceptujú ako diskusného partnera.
Tvrdí, že Gašpar manipuluje verejnosťou
„Jemu ale nejde o to, aby v diskusiách hľadal pravdu. Ale aby masíroval verejnú mienku a manipuloval vyšetrovateľmi, prokurátormi a sudcami. A že tomu asistujú politické strany, ktoré hovoria, že chcú priniesť inú budúcnosť pre Slovensko, nás mrzí,“ dodal Matovič.
Na Špecializovanom trestnom súde v kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho v pondelok odznelo, že “Gašpar je de facto zodpovedný za smrť Jána a Martiny,“ vyhlásil Matovič, ktorý tak povedal na základe svedectva Zoltána Andruskóa.
Zdôraznil, že ide o hodnoverného svedka, čo skonštatovalo aj osem nezávislých sudcov. „Z jeho posledného svedectva vyplynulo, že Andruskó chcel svedčiť voči Zsuzsovou vtedy, keď mala na svedomí iba jednu vraždu, a to primátora Hurbanova. Vtedy ju mohol Gašpar zastaviť. Ale on miesto toho mal poslať odkaz, nech drží hubu, lebo bude rovnako zavraždený ako primátor Hurbanova. Andruskó sám hovorí, že po tom strachu musel spolupracovať so Zsuzsovou, až to dopadlo vraždou Jána a Martiny. Preto vyzývame zástupcov PS aj SaS, aby ukázali, že majú naozaj úmysel vyčistiť slovenskú politiku od zločincov, a aby ich nelegitimizovali tým, že s nimi chodia do debát,“ uzavrel Matovič.
Zdroj: SITA.sk - Gašpar je rovnaký zločinec ako Kočner, tvrdí Matovič a vyzýva opozíciu na bojkot diskusií – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
